"Tragische Schicksalsschläge": Arbeit in der Palliativpflege

Gabriele Röder zieht sich Kittel, Handschuhe, Mundschutz und OP-Haube an. Dann betritt sie vorsichtig das Zimmer des kleinen Max. Eineinhalb Jahre ist er alt und vor einem halben Jahr wurde bei ihm eine schwere Herzerkrankung diagnostiziert. Seitdem hilft die Fachkinderkrankenschwester mit dem Spezialgebiet Palliativpflege dem Kind und seiner Familie.

100 Kilometer Fahrt für die Betreuung

"Als wir Max in die Palliativbetreuung aufgenommen haben, war er schwer herzkrank und hatte eigentlich kaum eine Überlebenschance", erzählt die erfahrene Schwester. Zuerst hat sie die Familie zu Hause betreut, ist dafür 100 Kilometer weit gefahren. Derzeit ist Max mit seiner Mama Anna Kleber auf der Kinderstation im Klinikum Erlangen. "Zu wissen, dass immer jemand da ist, der nach dem Max guckt und dass wir auch einen Ansprechpartner hatten, den wir immer anrufen konnten. Das war und ist auch wirklich immer noch eine super Erfindung", berichtet Anna Kleber.

Corona verlangte den Pflegekräften viel ab

Gabriele Röder stützt die Familie in einer schweren Zeit. Sie pflegt, gibt Tipps, tröstet und hört zu. 50 Fälle betreut das Kinderpalliativteam der Uniklinik Erlangen gerade. Viele der schwerkranken Kinder werden aus der Palliativversorgung auch wieder entlassen, wenn sie stabil sind und es ihnen besser geht. Manche aber sterben. "Ich sehe diese vielen tragischen Schicksalsschläge tatsächlich als Schicksalsschläge, wo ich nicht an der Krankheit als solches hadere. Mein Auftrag ist zu schauen, was braucht die Familie, wo kann ich unterstützen und da konstruktive Hilfe zu leisten", so die Schwester.

Viel Kraft hat das Team die Pandemie gekostet. Corona sei sehr herausfordernd gewesen, erzählt Röder. Sie hätten viel mehr Hausbesuche gemacht, weil die Familien die Klinikaufenthalte vermeiden wollten. Auch sei die Nähe zu den Patienten wegen der vielen Hygieneauflagen oft nicht so möglich gewesen, wie gewünscht. "Wir haben priorisieren müssen", sagt Röder. Manche Besuche hätten sie verschieben müssen, weil eben andere akuter gewesen seien.

Im Bereich der Palliativpflege herrscht Personalknappheit, wie auch in vielen anderen Bereichen der Pflege. "Wir suchen händeringend nach Personal", sagt Pflegedienstleiterin Helga Bieberstein vom Uniklinikum Erlangen. Vor allem die oft längeren Fahrzeiten im ambulanten Palliativbereich würden viele Bewerberinnen und Bewerber abschrecken. "Insgesamt sind wir aber ganz gut durch die Pandemie gekommen", resümiert sie.

120 Fachkräfte im Mittelpunkt

Mehr Personal, mehr Geld, mehr Zeit für die Patienten und für Fallbesprechungen – das wünschen sich die Teilnehmer des ersten Bayerischen Palliativpflegetages von der Politik. Veranstalter ist die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. In Nürnberg standen am Donnerstag die Pflegekräfte selbst im Mittelpunkt. "Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass die Pflegekräfte auf sich schauen, dass sie nicht ausbrennen, dass sie versuchen, sich Inseln zu suchen, dass sie sich stärken können, weil die Pflegekräfte, die noch da sind, die brauchen wir ganz dringend. Denn wenn die auch noch wegbrechen, haben wir ein großes Problem", erklärt Alexander Kulla. Er hat den Pflegetag mit organisiert.

"Wir müssen auch mal Grenzen setzen und Stopp sagen, dürfen nicht immer überall einspringen, um uns selbst zu schützen", so der Hospizleiter. In Workshops wie "Kommunikation in anspruchsvollen Situationen" oder "Seelenpflege in der Carearbeit" gaben Trainer den Pflegekräften praktische Tipps an die Hand, wie sie im Umgang mit schwer kranken Patienten und deren Angehörigen noch besser werden. Ein zentrales Thema auf dem Palliativpflegetag war, mit den psychischen Belastungen umzugehen, die durch die Begleitung sterbender Menschen entstehen.

Ein Spenderherz für Max

Am Uniklinikum Erlangen wirft Gabriele Röder dem kleinen Max gerade einen Ball zu. Der Eineinhalbjährige freut sich und versucht zurückzuwerfen. Der Junge hat vor Kurzem ein Spenderherz erhalten. "Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir ihn jetzt betreuen dürfen mit einem neuen Herz", so die Schwester. Die Aussichten für den Jungen stünden gut, dass er ein fast normales Leben führen wird, freut sich Gabriele Röder. Sie wünscht sich für ihren Beruf vor allem mehr Anerkennung. Und dass das Angebot der Palliativpflege noch bekannter wird.