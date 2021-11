Tränen auf dem Nürnberger Markt und das Christkind schweigt

Kaum ist die Pressekonferenz von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorbei, geht Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) zu den Händlern auf den Hauptmarkt. Dort hat sich die Hiobsbotschaft schon herumgesprochen. Eine Händlerin hat Tränen in den Augen, andere flüchten sich in Sarkasmus. Die Staatsregierung hat alle Weihnachtsmärkte in Bayern verboten. Auch der weltberühmte Christkindlesmarkt findet nicht statt. Das bedeutet, dass auch die Eröffnungszeremonie ausfällt und das Christkind keinen Prolog sprechen wird.

Pläne für coronagerechten Markt sind Makulatur

König nennt die Entscheidung konsequent. Nun gibt es eine klare Ansage, die für ganz Bayern gilt, sagt er. Das heißt: Es kommt nicht dazu, dass die Märkte geschlossen sind, in Clubs und Diskotheken aber weiterhin gefeiert wird. "Wir haben lange gehofft und daran gewissenhaft gearbeitet, den Christkindlesmarkt 2021 veranstalten zu können. Doch die landesweiten Vorgaben sind eindeutig", sagt König. Die Stadt Nürnberg hatte ein Konzept für einen Corona-gerechten Markt erarbeitet. Sie hätte auf 2G-Regel reagiere und eventuell sogar den Verkauf von Bratwürsten und Glühwein untersagen können. Doch das ist jetzt alles Makulatur.

Markthändler bangen um ihre Zukunft

Die Entscheidung hätte viel früher fallen müssen, sagt Markthändlerin Gisela Schaar. "Das hat sich doch alles abgezeichnet." Jetzt hat sie ihren Stand fast komplett aufgebaut und eingeräumt. Ihr bleibt nur noch Galgenhumor. "Dann freuen sich die Enkel, dass die Oma an Weihnachten da ist und Plätzchen bäckt." Auch Alexander Weiß hat seinen Stand mit Krippenfiguren und Weihnachtsschmuck aus Holz fast fertig eingeräumt. Er ist mit vielen tausend Euro in Vorleistung gegangen. "Die Südtiroler Figuren sind hochwertig und teuer", sagt er. Er hat dafür einen Kredit aufgenommen. Für ihn ist die Absage des Christkindlesmarkts eine Katastrophe. Zum zweiten Mal in Folge fällt der Markt aus, auf dem er den Großteil seines Lebensunterhalts verdient. Er weiß nicht, wie es weitergehen soll.

Forderung nach schneller Hilfe

"Für die Standbetreiberinnen und -betreiber ist die Absage ein schwerer Schlag“, sagt Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU), der den Oberbürgermeister beim Gang zu den Schaustellern begleitet. "Wir haben seit Frühjahr an einem sicheren Christkindlesmarkt in Corona-Zeiten gearbeitet. Jetzt müssen die angekündigten Hilfen von Bund und Land an die Betroffenen so schnell wie möglich und unbürokratisch fließen", fordert er. Die bereits aufgebauten Buden auf dem Hauptmarkt werden während des Wochenendes noch stehen bleiben. Wann der Abbau beginnt, entscheidet das Marktamt in den kommenden Tagen

Telefonsprechstunde statt Prolog

Eigentlich war geplant, dass der Prolog des neuen Nürnberger Christkinds Teresa Windschall über einen Livestream im Fernsehen und Internet übertragen werden. Doch wenn es keinen Markt gibt, dann macht das auch keinen Sinn. Die Stadt Nürnberg will stattdessen wie im vergangenen Jahr einen digitalen Adventskalender mit 24 Videos des Christkinds veröffentlichen. Teresa Windschall wird außerdem zweimal pro Woche eine Telefonsprechstunde wahrnehmen.