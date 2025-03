Traditionen, Highlights und Angebote zum Josefitag

Wer Josef heißt, wird in Bayern oft "Sepp" genannt - und davon gibt es viele. Ihren Namenstag feiern sie heute am Josefitag. Der Tag ist dem heiligen Josef gewidmet, der auch Patron der Arbeit ist. Bis 1968 war der 19. März sogar ein Feiertag mit vielen Anhängern. Doch auch so dürfen es sich Josefs, Josefinen und Josefas heute gut gehen lassen.

Kostenlose Fahrt auf den Wendelstein

In den Landkreisen Miesbach und Rosenheim in Oberbayern hat der Namenstag noch immer große Bedeutung. Zu Ehren des Namenpatrons können alle Josefs, Josefinnen und Josefas heute kostenlos mit der Wendelstein-Zahnradbahn oder Seilbahn fahren. Zuvor muss der Ausweis vorlegt werden. Oben auf dem Berg gibt es musikalische Unterhaltung.

Markttreiben am Josefitag

In Kissingen in Unterfranken hat der Josefi-Markt seit Jahrzehnten Tradition. Das Markttreiben findet auf dem Rathausplatz, dem Füllbacher Hof, dem Eisenstädter Platz, dem Klieglplatz, sowie in der Spitalgasse und der Kirchgasse statt.

Das Bräustüberl im Kloster Andechs in Oberbayern lädt alle Namensvettern auf eine Maß Bier ein. Und wer tanzen will, ist im herzoglichen Bräustüberl Tegernsee gut aufgehoben. Dort wird Josefi schon ab Mittag 12 Uhr mit Blasmusik gefeiert.

Schnaps und Bier nach Josef benannt

Im Oberland finden rund um den Josefitag zahlreiche Veranstaltungen statt. In Reutberg widmet die Klosterbrauerei mit dem Josefbock das Fastenbier dem Namenspatron. Neu ist dieses Jahr der Josefibock-Brand – ein Schnaps, den eine Mosterei bei Bad Feilnbach aus diesem Bier hergestellt hat. Am Josefitag wird mit einem Kesselfleisch-Essen und Danzlmusi-Treffen gefeiert.

Am Donnerstag (20. März) soll der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger auf den Reutberg kommen. Zum Abschluss ist eine Trachtenmodenschau am Sonntag (23. März) im Festzelt geplant.

Verehrung mit langer Tradition

Die Verehrung des heiligen Josef geht auf das Mittelalter zurück. Bereits im 12. Jahrhundert findet sich der 19. März als Datum dafür. Der Heilige Josef gilt als Mann von Maria, die Mutter Jesus war. Im Jahr 1870 erklärte Papst Pius IX. den Heiligen Josef zum Schutzpatron der ganzen Kirche.

Audio: Josefi und Frühlingsbrauchtum mit Dorothea Steinbacher