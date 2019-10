Traditionelles Erntedankfest im Seezentrum Gunzenhausen-Wald

Bei dem traditionellen Erntedankfest im Seezentrum Gunzenhausen gibt es einen großen Herbstmarkt mit vielen Ständen mit regionalen Spezialitäten und Kunsthandwerk. Der Jungzüchterverband bietet an der Milchbar im Festzelt frische Milchshakes an. Kinder dürfen sich auf einen Streichelzoo, Ponyreiten, auf eine Kindereisenbahn und auf eine nostalgische Schiffschaukel freuen.

Alphornbläser am Samstag

An beiden Tagen kümmert sich die Mannschaft des Reiterhofs Altmühlsee um das leibliche Wohl der Gäste im Festzelt. Die Landfrauen sorgen für selbstgebackenen Kuchen. Auch geräucherte Fische und fränkische Spezialitäten sind im Angebot. Natürlich ist im Festzelt an beiden Tagen auch Blasmusik Musik live zu hören. Am Samstagnachmittag treten im Rahmen des Alphorn-Freundschaftstreffens außerdem Alphornbläser auf.

Landmaschinen-Ausstellung am Sonntag

Eine Landmaschinen-Ausstellung am Sonntag rundet das Erntedankfest ab. Das Erntedankfest im Seezentrum Gunzenhausen-Wald findet am Samstag und am Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr statt. Ein Schlepper-Shuttle bringt die Gäste vom Parkplatz zum Festgelände. Der Sonntag wird mit Grußworten und mit einem feierlichen Gottesdienst im Festzelt eingeleitet.