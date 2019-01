Traditionelles "Dreikönigs-Schwimmen" im Main

45 Minuten haben die Wassersportler für die fünf Kilometer zwischen Randersacker (lk. Würzburg) bis zur Löwenbrücke in Würzburg gebracht. Insgesamt haben sich 72 Schwimmer an der Aktion beteiligt. Der Älteste war 77 Jahre alt. Auch im Sennfelder See (Lkr. Schweinfurt) und im Main bei Limbach (Lkr. Haßberge) wurde heute geschwommen. Ab 13.30 Uhr absolvierten die Schwimmer im Sennfelder See eine Strecke von rund 600 Metern. Auch die Rettungstaucher der Wasserwacht Sennfeld nutzen die Gelegenheit zu einer Übung.

Bewirtung durch die Wasserwacht

Helfer der Wasserwacht schenkten unter anderem Glühwein, Punsch und Kinderpunsch aus. Dazu gabs Kuchen. Auch in Eltmann im Landkreis Haßberge fand auf einem Nebenarm des Mains ein Dreikönigsschwimmen statt. Das organisierte die dortige Wasserwacht. Start war um 10 Uhr unterhalb des Kraftwerks bei Limbach. Von hier aus sind die Wasserwachtler aus Sand, Zeil und Eltmann einen knappen Kilometer bis zur Schleuse geschwommen.