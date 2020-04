Traditionelle Wiesenwässerung ist jetzt Kulturerbe

Die traditionelle Wiesenwässerung ist in die bayerische Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Das hat das Landratsamt Forchheim mitgeteilt.

Wiesenwässerung seit dem Mittelalter belegt

Bei dieser historischen Kulturtechnik wird Wasser aus den Flüssen in ein weit verzweigtes Netz von Gräben geleitet und mit Hilfe von kleinen Stauwehren über die Wiesen verteilt. Das Wasser soll dem Boden Sauerstoff zuführen. Diese traditionelle Wiesenbewässerung gibt es seit dem Mittelalter. Sie dient auch heute noch der Ertragssteigerung bei Gras und Heu auf den nährstoffarmen Böden zwischen Schwabach und dem Raum Forchheim.

Wiesenwässerung eine bedrohte Kulturtechnik

In der industriellen Landwirtschaft ist diese arbeitsintensive Kulturform zunehmend bedroht. Das Gebiet der Flusstäler der Rednitz, Regnitz und Wiesent gehört zu den noch am besten erhaltenen Bewässerungssystemen in Europa. Nach der Aufnahme in die bayerische Landesliste kann die Wiesenwässerung nun auf eine Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes hoffen.

Auch Krippenkultur und Gregoriusfest aufgenommen

Neu in diesem Jahr aufgenommen sind außerdem unter anderem die traditionelle Karpfenteichwirtschaft, die Marktredwitzer Krippenkultur und das oberfränkische Schul- und Kinderfest Gregorius. Vergangenes Jahr wurde unter anderem der Hofer Schlappentag in die Liste aufgenommen.

Jetzt 54 Einträge im Landesverzeichnis

Seit 2003 stellt die Unesco immaterielle kulturelle Ausdrucksformen in den Fokus der Öffentlichkeit. Überall auf der Welt sollen überliefertes Wissen und Können sowie Alltagskulturen sichtbar gemacht, erhalten und gefördert werden. Bis heute sind 178 Staaten dem Unesco-Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes beigetreten. Deutschland ist seit 2013 Vertragsstaat. Neben dem bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes gibt es in Bayern ein eigenes Landesverzeichnis, das nun 54 Eintragungen enthält. Die nächste Bewerbungsrunde startet 2021.