Traditionelle Kinderzeche in Dinkelsbühl Corona-bedingt abgesagt

Der historische Teil der Kinderzeche könne nicht stattfinden, da Proben aufgrund der Pandemie nicht möglich seien, so Vorstandsmitglied des Kinderzechvereins Maximilian Mattausch im BR-Interview. Bei dem historischen Festspiel in Dinkelsbühl, das zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands zählt, nehmen normalerweise Hunderte von Teilnehmern in historischen Kostümen an den Umzügen teil.

Vielleicht Guckenverteilung und Gottesdienst

Im Juli wollen der Verein und die Stadt noch einmal prüfen, ob noch einzelne traditionelle Elemente der Kinderzeche in Dinkelsbühl stattfinden könnten. Darunter fallen ökumenische Gottesdienste oder das Verteilen von bunten Süßigkeiten-Tüten an die Kinder – die sogenannte Guckenverteilung. Dies sei von der Infektionslage im Juli abhängig, so Mattausch weiter. Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) sprach von einem herben Schlag für die Stadt in der Pandemie.

2022: 125 Jahre Kinderzeche

Die Kinderzeche sei das Herzstück der Stadt, der Blick sei jetzt Richtung Jubiläum im nächsten Jahr gerichtet, wenn die Kinderzeche ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Einbußen und Verluste im Bereich Hotellerie und Gastronomie befürchte Hammer aufgrund der Absage nicht. Wenn Hotels und Gastronomie wieder normal öffnen dürften, werde die Stadt auch ohne Kinderzeche eine Ausbuchung haben.

Auch im vergangenen Jahr hätten sich Gastronomie und Hotellerie in der Stadt schnell erholt. Das liege vor allem an der Außenwirkung der Stadt als Touristenmagnet, so Hammer weiter.

Historischer Hintergrund: Sage der Turmwächterstochter

Den historischen Hintergrund zu den Festspielen liefert die Sage um die Turmwächterstochter Lore: Sie soll die Stadt vor Plünderung und Brandschatzung durch die Schweden bewahrt haben. Nach der wochenlangen Belagerung Dinkelsbühls war Lore den schwedischen Truppen singend mit einer Schar kleiner Kinder entgegengezogen. Sie flehten beim Feldherrn Sperreuth um Gnade. Den Kindern zuliebe verschonte dieser die Stadt.