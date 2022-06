Tradition vor dem Aus? Brieftaubenzüchter suchen Nachwuchs

Im Zuchtschlag in Altdorf sind wieder ein paar Tauben flügge - auch wenn sie noch recht wenig Flaum auf dem Kopf haben. Das heißt, sie kommen nach 21 Tagen weg von den Eltern und ziehen um in den Jungtaubenschlag. Und hier kommt auch der Nachwuchs der Taubenzüchter zum Einsatz. Andre Freis, neun Jahre alt, und Emilie Tocha, 14, helfen mit, die Tiere zu versorgen.

Bei der Geburt haben die jungen Tauben einen ersten Ring bekommen, nun kommt noch ein zweiter dazu. Der ist wichtig, falls die Taube sich später mal verfliegen sollte, erklärt Emilie Tocha: "Falls sie irgendwo anders hinfliegt, dass man anrufen kann, dass die die Taube haben und wir können die dann entweder holen oder die werden dann nach zwei Tagen rausgelassen."

High Tech im Taubenring

Im Ring ist auch ein Computer-Chip integriert. Denn am Eingang zum Taubenhaus ist ein Sensor angebracht. Der hilft dem Schlagbesitzer, den Überblick nicht zu verlieren, erklärt Jugendwart Karl Fanz: "Immer wenn die Tauben dann über die Antenne laufen, dann wissen wir, wie viele Tauben wieder zurück sind." So wissen sie, welche Tauben zuhause sind – und eine Uhr stoppt mit, wenn sie von einem Wettkampfflug zurückkehren.

Brieftauben züchten aus Tradition

Emilie und Andre gehören zum Nachwuchs der mittelfränkischen Taubenfreunde und haben das Tauben-Gen sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. "Seit ich laufen konnte, war ich im Taubenschlag. Mein Papa und mein Opa, die haben beide eine Schlaggemeinschaft und da wollte ich auch mit rein in die Schlaggemeinschaft", erklärt der neujährige Andre Fries. Und Emilie Trocha ergänzt, sie fände es "einfach krass, dass die von so weiter Strecke herkommen, und halt wissen, wo ihr Zuhause ist, und auch die Kleinen finde ich ganz putzig, wenn sie aus den Eiern geschlüpft sind."

Neue Wege bei der Nachwuchssuche

Nicht alle teilen das Hobby der Eltern und Großeltern wie Andre und Emilie. Karl Franz ist der Jugendwart in Mittelfranken und möchte mehr Kinder und Jugendliche für Tauben begeistern. "Ich will jetzt versuchen, auch in Kindergärten oder in Schulen vielleicht Vorträge zu halten, über das Brieftaubenhobby zu informieren." Denn der Verband hat sich eine Sache überlegt, mit der Interessierte der Zugang zum Hobby erleichtert werden könnte.

So gibt es Leihtaubenschläge, die ein Jugendlicher oder ein Kind vom Verband ausleihen können, für zwei oder drei Jahre. In dieser Zeit könnten sie testen, ob das Hobby etwas für sie sei, erklärt Karl Franz. "Der Leihtaubenschlag ist nicht so groß wie diese Anlage, der ist kleiner, das reicht auch, da passen vielleicht 16 oder 20 Tauben rein, aber das reicht ja schon, dass man dann mit dem Hobby in Verbindung ist."

Brieftaubenzüchter übernehmen Patenschaft

Erfahrene Taubenzüchter übernehmen dann eine Patenschaft für den Nachwuchs. Zeigen, was Tauben fressen, wann sie fliegen müssen und so weiter. Sogar einen eigenen Facebook- und Instagram-Kanal plant Karl Franz. Emilie und Andre muss er aber nicht mehr überzeugen – deren Herz schlägt eh schon für die Tauben. Und ob andere Kinder und Jugendliche sich für die gefiederten Tiere begeistern können, das wird sich zeigen.