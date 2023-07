Tradition und Geschichte: Das Tänzelfest in Kaufbeuren beginnt

Das Tänzelfest in Kaufbeuren ist ein Volksfest mit Geschichte. Bei der Eröffnung am Donnerstagabend mit einem Gottesdienst werden viele Kinder in historischen Kostümen dabei sein. Am Freitag, beim historischen Lagerleben, ziehen dann Gaukler, Landsknechte und fahrende Händler durch die Altstadt Kaufbeurens. Tanzaufführungen, Konzerte und Ritterturniere gehören zum Programm und beim Häfelesmarkt zeigen Kinder als Weber, Metzger, Töpfer oder Schmiede, wie ein Markt im Mittelalter ausgesehen hat.

Stadtgeschichte beim Festumzug

Höhepunkt ist am Sonntag und Montag: Über 1.800 Kinder beteiligen sich dann am großen Festumzug. In historischen Kostümen zeigen sie die Geschichte der Stadt Kaufbeuren, von den Karolingern bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. 36 Festwagen und über 170 Pferde sind an dem Umzug beteiligt.

Wohl ältestes Kinderfest Bayerns

Das Tänzelfest soll das älteste Kinderfest Bayerns sein. Erste Hinweise darauf gibt es in Ratsprotokollen aus dem 16. Jahrhundert. Seit drei Jahren steht das Fest auch auf der Liste des "Immateriellen Kulturerbe Bayerns".