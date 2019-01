Tradition seit 1893: Der Schäfflertanz in Dinkelscherben

Anders als in München tanzten auch früher in Dinkelscherben keine Fassmacher, sondern Handwerker und Kaufleute. Heute müssen die Teilnehmer männlich, über 18 Jahre alt und unverheiratet sein.

Die jungen Männer zeigen in der Tracht der Fassmacher einstudierte Figuren mit Buchsbögen. Dazu schwingen Reifenschwinger ein Schnapsglas akrobatisch in einem Holzreifen. Als Höhepunkt nehmen die Clowns das lokale Geschehen und den "Tanzbesteller" aufs Korn.

Noch drei weitere Sonntag wird getanzt

Der Tanz findet, genau wie beim Münchner Vorbild, nur alle sieben Jahre statt und ist in Schwaben eine Seltenheit. Die Schäffler tanzen in Dinkelscherben noch am 13., 20. und 27. Januar 2019.