Tradition: Luzienhäusl-Schwimmen in Fürstenfeldbruck

Viele Fürstenfeldbrucker Schüler haben schon vor Wochen mit dem Basteln ihrer Luzienhäusl angefangen. Heute, bei Einbruch der Dunkelheit, werden nun Hunderte kleine kerzenerleuchtete Kunstwerke in die Amper gesetzt – die Feuerwehr wird den Kindern dabei helfen. Die Amperbrücke wird extra gesperrt, erfahrungsgemäß lockt das Spektakel viele Zuschauer an. Auch auf allen Brücken flussabwärts werden wieder Menschen stehen, um sich die Häusl anzuschauen.

Lange Tradition: Luzienhäusl-Schwimmen

Der Brauch lässt sich bis in 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Damals, so heißt es, hatten Kinder während eines schlimmen Hochwassers auch solche Häusl gebastelt und am 13. Dezember sozusagen dem Fluss geopfert. Am nächsten Tag soll der Pegelstand zurückgegangen sein. Das Luzienhäusl-Schwimmen gilt bis heute als Dankeschön dafür. Zugleich soll es auch künftig vor Hochwasser schützen.