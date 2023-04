Tradition lebt wieder auf: Karfreitagsprozession in Lohr am Main

Nach drei Jahren Corona-Pause lebt im unterfränkischen Lohr am Main eine mehr als 350 Jahre alte Tradition wieder auf: die Karfreitagsprozession. Sie ist eine der letzten Figuralprozessionen zum Leiden Christi in ganz Deutschland. Damit gedenken die katholischen Christen Leid und Tod Jesu am Kreuz.

Pünktlich um 10.30 Uhr startet am Karfreitag die Prozession traditionell am Kirchplatz, zieht durch die Innenstadt und endet wieder am Kirchplatz. Die Prozession umfasst 13 Stationen. Gläubige tragen 13 Holzpodeste durch die Altstadt, auf denen lebensgroßen Figuren stehen. Die Figuren stellen die Leidensgeschichte Jesus dar.

Lohrer tragen lebensgroße Figuren durch die Altstadt

Die Karfreitagsprozession in Lohr am Main ist heute eine stille Prozession. Nur der markante Trommelklang auf dem Weg durch die Innenstadt begleitet die Gläubigen. Bis in die 1950er-Jahre gab es auch noch Gesänge und Gebete.

Früher trugen Vertreter der Zünfte die lebensgroßen Figuren durch die Altstadt. Und auch sind es Handwerker und andere Berufsgruppen, die die Podeste durch die Stadt tragen. Darunter sind Büttner, Bierbrauer, Schlosser, Sattler, Metzger, Schneider, Bäcker, Vertreter von Vereinen und Verbänden wie die Katholische Arbeitnehmerbewegung oder die Feuerwehr.

Figuren zeigen die Leidensgeschichte Jesus

In Lohr kommt es einer Ehre gleich, eine der Figuren tragen zu dürfen. Bereits in den frühen Morgenstunden schmücken die jeweiligen Gruppen ihre Station. Jede Figur zeigt eine andere Szene aus der Leidensgeschichte Jesus: vom Heiligen Abendmahl über die Gefangennahme bis zur Grablegung und schließlich Jonas im Bauch des Wals, was die Auferstehung symbolisieren soll. Die Figuren sind aus Holz oder Gips gefertigt, teilweise anderthalb Meter hoch und sehr schwer.

Vorbereitungen für Karfreitagsprozession

Die Vorbereitungen für die Prozession laufen schon seit einigen Tagen. Joachim Hutzel hat in seinem Blumenladen in Lohr am Main etwa Blumenschmuck gesteckt. "Das Wichtigste ist die Fernwirkungen bei so einem Gesteck. Das sieht man ja aus der Nähe nicht wie ein Tischgesteck, das muss aus zehn Metern noch gut aussehen", sagt Hutzel gegenüber BR24. Seit mehr als hundert Jahren liefert das Blumengeschäft Hutzel Blumengestecke für die Lohrer Karfreitagsprozession. Auch die Figuren werden mit Blumenkränzen geschmückt.

Lohrer halten an ihrer Prozession fest

Die Geschichte der Lohrer Karfreitagsprozession reicht mindestens bis ins Jahr 1656 zurück. Immer wieder drohte sie zu verschwinden oder sollte verboten werden – ein Schicksal, das die meisten anderen Prozessionen ereilte. Doch die Lohrer widersetzten sich und liefen weiter, selbst mitten im Krieg.

In der Corona-Pandemie waren die Stationen in Kirchen und öffentlichen Räumen aufgestellt. Seit 2020 können die Figuren dauerhaft in der Kapuziner-Klosterkirche betrachtet werden, ergänzt mit stimmungsvollen Detailaufnahmen von Fördervereinsmitglied Ralf Luge.

Joachim Salzmann, der Vorsitzende des Förderkreises Lohrer Karfreitagsprozession, möchte erreichen, dass die Lohrer Karfreitagsprozession in die bayerische Liste immaterieller Kulturgüter aufgenommen wird. Diese umfasst aktuell 69 Einträge, so Salzmann.