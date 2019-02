Tradition in Oberammergau: Wintermärchen für König-Ludwig-Lauf

Mehr als ein Meter komprimierte Schneedecke macht's möglich – der König-Ludwig-Lauf geht an diesem Wochenende mal wieder über die Langdistanz über 50 Kilometer. Zum 46. mal wird der größte Volksskilanglauf ausgetragen. Am Samstag starten Profis und Hobbyläufer in der freien Technik (Skating), am Sonntag dann in der klassischen Langlauftechnik.

Highlight: Langlauf durch Schloss Linderhof

Nach fünf Jahren Pause wartet auf die über 3.000 Starter ein ganz besonders Highlight: Die Tore zum Park von Schloss Linderhof öffnen exklusiv für die Langläufer. Auf den Spuren von König Ludwig, heißt das Motto des Traditionslanglaufs. Endlich mal wieder können die Starter den Märchentraum erlaufen. Die letzten fünf Jahre war ein Spuren der Loipe im Schlosspark unmöglich. Umso mehr freut sich der Organisator Marc Schauberger über die perfekten Bedingungen in diesem Jahr.

"Nach dem Lauf werden sofort die Loipen in Schloss Linderhof wieder zerstört. Es ist exklusiv nur an dem Wochenende für die Läufer geöffnet. Und das ist weltweit eigentlich der einzige Skilanglauf, der durch so einen herrlichen Park führt." Marc Schauberger, Organisator König-Ludwig-Lauf

Langläufer aus Indien und Neuseeland

Und wahrscheinlich auch deswegen gibt es beim König-Ludwig-Lauf in diesem Jahr so ein starkes Starterfeld. Denn schon jetzt sind mehr als 3.000 Läuferinnen und Läufer gemeldet. Sie kommen aus 32 Nationen, darunter sind sogar Langläufer aus Indien und Neuseeland.

Im Zeichen des Langlaufs und von König Ludwig II.

Neben Hobbyathleten gehen wieder die besten Langläufer der Welt auf die Loipe. Es wird der FIS Worldloppet Cup ausgetragen und zum ersten mal die Deutsche Meisterschaft im Skimarathon in 50 Kilometern klassisch. Traditionell findet auch wieder die Weltmeisterschaft für Ärzte und Apotheker statt. Das ganze Wochenende über stehen die Ammergauer Alpen im Zeichen des Langlaufs und natürlich von König Ludwig II.. Das Graswangtal gilt als das Tal seiner Träume – dort hat der König auch schon seine Spuren gezogen.