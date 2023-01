Tradition im Winter: Es gibt wieder Lakefleisch im Spessart

Spessarter "Laggefläsch": Schweinenacken, Salz, Zwiebeln

Statt Zeitungen verwenden die Spessarter heute Aluminiumfolie, doch das Lakefleisch wird noch immer nach traditioneller Art zubereitet. Für gewöhnlich wird Schweinenacken gewählt, der mehrere Tage in einer Salzlake eingelegt wird. Vor dem Garen wird das Fleisch dann mit Zwiebeln gefüllt. Manche Rothenbucher brachten ihre Päckchen am Wochenende selbst mit, bei den Wanderfreunden konnte man dieses Jahr aber auch vorbestellen.

Der Geheimtipp von Harald Orth: Gewürzt werden nur die Zwiebeln, die dann den Geschmack an das salzige Fleisch abgeben. Die eingewickelten Päckchen legten die Wanderfreunde in große Gitterkörbe, die sie dann mit der glühenden Asche bedeckten: luftdicht, damit das Fleisch nicht verkohlt. Rund eine Stunde blieben sie in der Glut, dann konnten sich die Gäste ihre Portion abholen. Die Resonanz war einstimmig: Nichts schmeckt so gut wie echtes Laggefläsch direkt aus der Glut.

Rothenbuch: Jährliche Lakefleisch-Essen seit 1955

In Rothenbuch ist die alte Tradition der Waldarbeiter bereits 1955 in Form eines jährlichen Festes wieder aufgelebt: Die Fußballer des TSV entzündeten ihr Feuer damals noch direkt im Wald. Weil Schnee lag, packte man einfach alles auf einen Schlitten, erinnert sich Otto Hasenstab aus Rothenbuch. Der Rentner war auch damals schon dabei, als junger Fußballer. Zu Beginn waren keine Frauen anwesend, erzählt er, dafür zwei Fässer Bier, die ein oder andere Flasche Schnaps und natürlich das in Zeitungen eingewickelte Fleisch. Die Treffen gingen dann schon mal bis in die Nacht hinein. 68 Jahre später kommt Otto Hasenstab noch immer jährlich zum Lakefleisch-Essen – mittlerweile mit seiner Frau und vielen anderen Gästen. Doch das Ambiente kommt bis heute nicht zu kurz: Auch am Samstag saß man bis in die Abendstunden beisammen, schenkte Glühwein aus – und schürte abends erneut ein Feuer: diesmal etwas kleiner, in der Feuerschale.

Das Lakefleisch-Essen findet im Winter in vielen Orten im ganzen Spessart statt, zum Beispiel am 21. Januar in Rechtenbach im Landkreis Main-Spessart.