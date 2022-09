Trachtenmarkt in Greding mit Heimat im Gepäck

Dirndl und Lederhose gelten seit jeher als Symbol für Bayern. Dabei sind Trachten weit mehr. Was genau, das kann man sich am Wochenende (3. und 4. September) beim Gredinger Trachtenmarkt ansehen. Zum ersten Mal nach der zweijährigen Corona-Pause findet der Markt wieder in seiner gewohnten Form statt. Mit seinen rund 100 Ständen ist er laut den Veranstaltern die wohl bedeutendste Trachtenmesse in ganz Bayern.

"Heimat im Gepäck"

Das Motto des 29. Gredinger Trachtenmarkts lautet heuer: "Heimat im Gepäck – die Vertriebenen und ihre Trachten." Als Gäste haben sich die Siebenbürger Sachsen angekündigt, die auf der Bühne sich und ihre Tracht vorstellen wollen. Auch der Deutsche sowie der Bayerische Trachtenverband sind mit auf dem Gredinger Marktplatz dabei.