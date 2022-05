"Toy Run "- Motorradkorso zugunsten erkrankter Kinder

Es scheint, Motorradfahrer aus ganz Franken hatten heute nur ein Ziel: die Kinderklinik der Universität Erlangen. Und sie ließen es richtig krachen, für die Gäste und natürlich die Patientinnen und Patienten auf den Klinik-Balkonen. Hunderte Biker zeigten große Herzen und beteiligten sich an der Spendenaktion.

Im Gepäck: Spielzeug für die kleinen Patienten

Übers ganze Jahr haben sie Spielzeug und Spenden für die kleinen Patienten gesammelt. Die Biker Benefiz-Veranstaltung in Erlangen geht zurück auf das Jahr 1995, als der krebskranke Jay Glasgow den ersten Motorrad-Konvoi zur Uni-Kinderklinik organisiert hatte. Marion Müller, Vorsitzende des "Toy Run" Erlangen sagte: "Wir setzen uns ein für alle Kinder, sowohl die stationären, als auch die ambulanten Kinder und Jugendlichen an der Kinderklinik, die bedürftig sind. Für Herzenswünsche, für Familienunterstützung, für Spaß und Freude."

Abwechselung an der Kinderklinik

Die Patientinnen und Patienten der Kinderklinik, die auf Station bleiben müssen, sind schwerer erkrankt und freuen sich über jede Abwechslung, erklärt Prof. Joachim Wölfle, Direktor der Kinder- und Jugendklinik: "Diese Kinder haben grade in der Pandemie erhebliche Einschränkungen erfahren, was den Zugang angeht, aber auch was sozusagen den Austausch mit der Familie angeht. Und da ein positives Signal, etwas Licht am Horizont zu sehen, wie jetzt durch so eine Aktion von ´Toy Run´, das ist ganz wichtig." Ob Bikerclubs oder einzelne Fahrer – sie alle haben gesammelt und ganz viele Geldspenden mitgebracht. Ein besonderer Tag für alle Beteiligten.