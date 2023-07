Toy Run: Biker spenden Spielsachen und Geld für Kinderhospiz

Treffpunkt 11.30 Uhr am Samstag an der Brose-Arena – so stand es in der Einladung auf Flyern und in den Sozialen Netzwerken. Der Parkplatz ist bereits um 11 Uhr bevölkert. Kurz vor der Abfahrt zum Toy Run in Bamberg knattern auch auf den umliegenden Schotterplätzen die Maschinen. Die Motorradfahrer aus Bayern, Thüringen und Hessen haben Geld und Spielsachen gesammelt für das Kinder- und Jugendhospiz "Sternenzelt" am Klinikum Bamberg.

Mitorganisatorin kann ihr Glück nicht fassen

Lisa Adamcik arbeitet auf einer Palliativstation des Hospizvereins Bamberg und hat den Lauf mitorganisiert. Bei der Anmeldung im Februar, so die Bambergerin gegenüber dem BR, habe sie vielleicht auf 200 bis 300 Teilnehmer gehofft.

"Soviel Zuspruch, Bereitschaft Zeit und Geld zu opfern für einen guten Zweck – damit haben wir im Leben nicht gerechnet." Lisa Adamcik, Mitorganisatorin des Toy-Runs in Bamberg

Kinder- und Jugendhospiz "Sternenzelt" muss Spenden sammeln

In Deutschland gibt es aber derzeit keine kostendeckende Finanzierung für Kinder- und Jugendhospize. Die Kranken- und Pflegekassen übernehmen 95 Prozent des Tagessatzes und der Pflegeleistungen. Zudem wird nur ein Teil der Betreuung von Eltern und Geschwistern übernommen. Die verbleibenden Kosten müssen die Kinder- und Jugendhospize aufbringen. In Bamberg sind das zwischen 500.000 Euro und einer Million Euro jährlich, so Konrad Göller vom Hospizverein Bamberg e.V. Das Sternenzelt muss wie jedes andere Kinder- und Jugendhospiz Spenden sammeln.

Unübersehbar: Kleine und große Teddybären auf Motorrädern

Hugo Pfister war eine gute Stunde aus Unterfranken mit seinem Trike nach Bamberg unterwegs. Hintendrauf ist mit Spanngurten festgezurrt ein überdimensionierter Teddybär, der einen weiteren kleineren auf dem Schoß sitzen hat. Seit Februar wisse er von dem Termin und habe er sich darauf gefreut, erklärt Pfister gegenüber dem BR.

"Komme, was wolle", er müsse einfach dabei sein. Er sei Maler von Beruf, sei selbst gesund, habe drei gesunde Kinder – mehr könne man nicht verlangen, so der Biker. All das sei nicht selbstverständlich, und er wolle etwas abgeben - den Familien, die vom Schicksal getroffen sind.