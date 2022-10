Tourismusverband Ostbayern verleiht Glasstraßenpreis

Kunstwerke auch in öffentlichen Gebäuden

Einen Preis bekam auch der aus Viechtach im Kreis Regen stammende Glaskünstler Alfons Y. Bauernfeind. Seine Kunstwerke schmücken private und öffentliche Bauten wie die Klinik in Deggendorf. Bauernfeinds Schaffen konnte auch schon in Ausstellungen in England und Italien bewundert werden.

In seinen Werken sei die Verbundenheit zu seiner Heimat im Bayerischen Wald stets spürbar, meint die Jury.