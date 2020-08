Tourismusverband Inn-Salzach ruft zum Meckern auf

Der Tourismusverband Inn-Salzach hat einen neuen Service eingeführt. Touristen können künftig melden, was ihnen missfällt auf ihrer Tour durch die Landkreise Mühldorf und Altötting. Dafür gibt es jetzt den Meckermelder.

Schlaglöcher und andere Auffälligkeiten

Ein verdrehter Wegweiser, ein Schlagloch oder ein umgestürzter Baum auf dem Weg – wer so etwas auf dem Radwegenetz Inn-Salzach entdeckt, darf und soll jetzt meckern. Und zwar online, auf dem Portal "Mängelmelder", des Tourismusverbands Inn-Salzach. Ein Mitarbeiter bündelt die Beschwerden und sorgt dafür, dass die Mängel behoben werden.

Standortfunktion auf der Onlinekarte hilft bei der Mängelbeseitigung

Dafür gibt es zusätzlich eine online Karte, auf der man seine genaue Position vermerken kann. Für den Tourismusverband ist klar: Besucher, Bewohner oder eben die Radlfahrer selbst kennen die Schwachstellen im Radwegenetz am Besten. Doch nicht nur Meckern ist erlaubt: Wer auf dem gut 1.500 Kilometer langen Radwegen auch was Schönes entdeckt, wie zum Beispiel eine schattige Raststation oder die perfekte Stelle, um die Füße bei den heißen Temperaturen in einem Bach abzukühlen – der darf natürlich auch loben. Ziel ist es, die Radwege in den Landkreisen Altötting und Mühldorf durch Online-Mängelmelder noch besser nutzbar und reizvoller zu machen.