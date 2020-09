Tourismusverband informiert über Digitalisierungs-Probleme

Wie digital sind die ostbayerischen Tourismusbetriebe? Diese Frage ist Thema bei der Jahreshauptversammlung des Tourismusverbandes (TVO) heute (14.9.) in Bad Füssing (Lkr. Passau). Vertreter des TVO werden hier unter anderem über die Themen Onlinemarketing und Digitalisierung von Erlebnissen informieren.

Studie der Uni Passau zur Digitalisierung im regionalen Tourismus

Auf diesen Themenfeldern gebe es schon noch einiges zu tun, sagte der geschäftsführende Vorstand des TVO, Michael Braun, im Vorfeld der Tagung dem BR. Eine Studie in Zusammenarbeit mit der Uni Passau habe zum Beispiel gezeigt, dass die meisten regionalen Tourismusanbieter zwar eine Internetseite haben, digital aber kaum buchbar seien.

Im Tourismus Nachholbedarf in der Umsetzung

"Wir leben in einer digitalen Welt, haben im Tourismus aber noch Nachholbedarf in der Umsetzung", so Braun. Touristische Akteure fühlten sich bei der Vielzahl an digitalen Themen schlichtweg überfordert. Ein Thema seien auch Sicherheitslücken bei den Internetangeboten. Bei der Studie wurden 4.600 kleine und mittelständische Tourismusanbieter untersucht.

Neuwahl der Präsidenten

Beim Tourismusverband Ostbayern stehen außerdem personelle Änderungen an: Unter anderem sollen die Präsidenten neu gewählt werden. Die Versammlung beginnt um 9 Uhr im Großen Kurhaus in Bad Füssing.