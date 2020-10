Zweiter Lockdown: Tourismusbranche im Bayerischen Wald zittert

Die Tourismusbranche im Bayerischen Wald sieht den zweiten Lockdown deutlich kritischer als den ersten im Frühjahr, als trotz aller Kritik damals doch noch ein gewisses Verständnis für die Maßnahmen geherrscht hatte.

"Zum Sündenbock gemacht"

Joachim Haller (CSU) ist Bürgermeister von Bodenmais, der übernachtungsstärkste Urlaubsort im Bayerischen Wald. Er findet, dass Hotellerie und Gastronomie jetzt zum "Sündenbock" gemacht werden: "Es ist erwiesenermaßen in der Gastronomie, in den Wirtshäusern und in den Hotels sicher und diesen sicheren Bereich jetzt zu opfern ist für mich eigentlich ein no go", sagte Haller dem BR in Hinblick auf die funktionierenden Hygienekonzepte.

Gefährliches Signal

Tourismus sei zudem ein ganz empfindliches Produkt. Schließungen würden Gästen das Signal geben, ihr Urlaub sei vielleicht doch nicht sicher. Das könne schlimmstenfalls auch für die wichtige Wintersaison ab Weihnachten zu Stornierungen führen, obwohl der Lockdown dann ja vorbei sein soll, so Haller. Viele Touristiker würden den Zusicherungen der Bundesregierung, wonach der Lockdown nur bis 1. Dezember dauern soll, ohnehin nicht trauen. Ähnlich wie im Frühjahr, als die Branche als letzte wieder aufmachen durfte, fürchte man eine Wackelpartie ohne genauen Wiedereröffnungstermin. "Wenn aber Weihnachten und Silvester hinten runter kippen, wäre das eine Katastrophe für die ganze Region," sagt Monika Schweizer, Wirtin des Berggasthofs Zottling in Patersdorf und Regener Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands. "Das überleben dann nicht mehr alle."

Personal droht Kurzarbeit

Den Zusicherungen der Politik, dass unter Umständen 70 Prozent des entgangenen Umsatzes vom November ausgeglichen werden sollen, misstraut Monika Schweizer: "Wie lange wird das bezahlt und wo soll der Staat das Geld hernehmen? Außerdem müssen wir das ja wieder reinarbeiten, wenn wir wieder aufmachen." Denn der Staat werde sich das Geld irgendwann wieder von der Wirtschaft holen müssen. Frust herrscht auch beim Personal in der Branche. Viele müssen wohl erneut in Kurzarbeit. Die Urlaubskontingente des Personals sind bei den meisten schon vom ersten fast dreimonatigen Lockdown im Frühjahr aufgebraucht.

Gäste teilweise wenig verständnisvoll

"Wir wollen ja alle arbeiten", sagt zum Beispiel die Hotelfachfrau Kathleen Schwarz , Empfangschefin im Wellness-Hotel "Böhmhof". "Wir haben uns nicht darauf eingestellt, dass wir jetzt schon wieder nachhause gehen sollen und keine Gäste im Haus sind." Vor allem die Wellness-Hotels wären jetzt im November, wie jedes Jahr in der wettermäßig eher grauen Zeit vor Weihnachten, gut gebucht oder sogar ausgebucht. Das Hotel "Böhmhof" zum Beispiel sei jetzt damit beschäftigt, hunderte von Buchungen zu stornieren oder, wenn die Gäste das wünschen, auf später zu verschieben.

Am Montag ist dann für alle Gäste Heimreisetag. Manche Gäste haben dafür Verständnis, andere ärgern sich, dass ihr "wohlverdienter Urlaub" nun dem zum Opfer fällt, "dass woanders Großveranstaltungen gefeiert werden". Da sollte die Politik endlich dazwischengehen, nicht beim Urlaub, sagte zum Beispiel ein Gast dem Bayerischen Rundfunk.