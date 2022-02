Tourismusbilanz für Nürnberg fällt auch 2021 schlecht aus

Laut Tourismusbilanz ist die Gesamtzahl der Übernachtungen in der Noris im Vergleich zu 2020 noch einmal um 0,3 Prozent auf 1,5 Millionen gesunken. Als aussagekräftigere Referenzzahl wird allerdings das Vor-Coronajahr 2019 angegeben. Damals wurden noch 3,5 Millionen Übernachtungen registriert. Auch die Zahl der touristischen Ankünfte ist erneut gesunken. 2021 waren es rund 800.000 und somit 1,5 Prozent weniger als 2020. Im Jahr 2019 hatte die Marke noch bei zwei Millionen gelegen.

Nur ein kleiner Erholungseffekt im Sommer

Insgesamt hatte die Stadt vor allem unter der Absage vieler Messen und Kongresse zu leiden, denn in normalen Jahren sind rund drei Viertel der Gäste Geschäftsreisende. Unter dem Strich ging der Fremdenverkehr in Nürnberg durch ein Jahr mit Schwankungen auf niedrigem Niveau. Nachdem im Mai vergangenen Jahres die Beherbergungsbetriebe wieder öffnen durften, im Juni Tagungen und Kongresse und ab August auch wieder Messen erlaubt waren, gab es eine leichte Erholung, sagte die Leiterin der Congress- und Tourismuszentrale, Yvonne Coulin. Als im November aber erneut der Katastrophenfall ausgerufen wurde, und schließlich auch noch der Christkindlesmarkt abgesagt werden musste, war der leichte Erholungseffekt wieder dahin.

Hoffnung auf ein besseres Jahr 2022

Wirtschaftsreferent Michael Fraas hofft nun auf ein besseres Jahr 2022. Denn normalerweise wird der touristische Umsatz in Nürnberg auf 2,1 Milliarden Euro jährlich beziffert. In den beiden letzten Jahren waren es jeweils rund 800 Millionen Euro weniger.

Nürnberg soll attraktiver werden

Gemeinsam mit der Congress- und Tourismuszentrale seien einige Projekte angestoßen worden, um Nürnberg für Geschäfts- und Privatreisende attraktiver zu machen. Fraas hebt die Nürnberger City Werkstatt hervor, eine gemeinsame Initiative von Stadt und IHK zur Belebung und Weiterentwicklung der Nürnberger Innenstadt. In Kooperationen entwickeln Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, Kultur, Immobilienwirtschaft und Stadtverwaltung konkrete Projekte – von der temporären Begrünung von Straßen und Plätzen bis zu Marketing-Aktivitäten.

So wurde auch die digitale Kampagne "Nürnberger Quartiere" erarbeitet. Mit der Web-App quartiere-nuernberg.de werden einzelne Quartiere der Nürnberger Altstadt vorgestellt. Die Idee dahinter: Neben den allgemein bekannten Orten wie z.B. Kaiserburg, Hauptmarkt oder Albrecht-Dürer-Haus gibt es in der Altstadt auch weniger bekannte Ecken mit kleinen Läden, Bars, Cafés und Galerien, in die die Besucher gelockt werden sollen.