Tourismus-Umfrage ergibt: Rothenburg erneut beliebteste Stadt

Das romantische Franken ist beliebt: Rothenburg ob der Tauber im Landkreis Ansbach ist erneut zur beliebtesten deutschen Stadt bei Touristen gewählt worden. Das ist das Ergebnis der Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT). Das Kriminalmuseum in Rothenburg belegte in der Kategorie Museen Platz eins und die Romantische Straße ist bei den Natur-Highlights am beliebtesten.

Auch Top Drei aller deutschen Sehenswürdigkeiten

Im Gesamtranking der 100 Top aller deutschen Sehenswürdigkeiten landet die Stadt Rothenburg ob der Tauber auf Platz drei, hinter dem Miniaturwunderland Hamburg und dem Europa-Park Rust. Das Kriminalmuseum in Rothenburg erreichte den achten Platz und die Ferienstraße Romantische Straße den 14. Rang.

Tausende Touristen befragt

Der DZT veröffentlich jedes Jahr seine Umfrage zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Dafür werden 15.000 Touristinnen und Touristen befragt, die in Deutschland Urlaub machen – sowohl aus Deutschland, als auch aus dem Ausland. Neben der Hauptkategorie, den Top 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland gibt es neun Unterkategorien wie Natur-Highlights, Städte oder Museen.