Tourismus: Mehr als 25 Millionen Übernachtungen in Franken

Im vergangenen Jahr hat Franken erstmals mehr als 25 Millionen Übernachtungen von Touristen gezählt. Das entspricht einem Zuwachs von 4,3 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Insgesamt kamen mehr als 10,8 Millionen Gäste in die Region. Bei den Gästeankünften liegt das Plus damit bei 4,6 Prozent.

Erfolgreicher ist nur Oberbayern mit München

"Im gesamtbayerischen Vergleich liegt Franken auf Platz zwei hinter der Region Oberbayern-München", so Herrmann. In Franken hat vor allem das Taubertal zugelegt. Hierher kamen 11,2 Prozent mehr Gäste als ein Jahr davor. Auch bei den Übernachtungszahlen liegt das Taubertal an der Spitze: 10,1 Prozent beträgt das Plus im Jahr 2018.

Fürth ist Spitzenreiter beim Städtetourismus

Besonders erfolgreich war im vergangenen Jahr der Städtetourismus. Und absoluter Spitzenreiter unter den fränkischen Städten ist Fürth. Hierher kamen 26,1 Prozent mehr Touristen als im Jahr davor. Bei den Übernachtungen liegt das Plus sogar bei 34,6 Prozent. Gründe hierfür seien das Fürther Stadtjubiläum und die Eröffnung neuer Hotels. Auf Fürth folgen die Städte Rothenburg ob der Tauber mit 10,5 Prozent mehr Übernachtungen und Nürnberg mit 8,5 Prozent mehr Übernachtungen.

10,5 Milliarden Umsatz

Damit ist der Tourismus in Franken ein bedeutender Wirtschaftsfaktor – mit einem Umsatz von insgesamt 10,5 Milliarden Euro. Auch 2019 setzte sich der positive Trend fort. In den ersten vier Monaten kamen 2,7 Millionen Gäste nach Franken – 0,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt verzeichnete Franken dabei 6,4 Millionen Übernachtungen – ein Plus von 2,4 Prozent.

Ziel: mehr Gäste aus dem Ausland

Um den Umsatz weiter zu steigern, wird die Digitalisierung immer wichtiger. So sollen künftig auch kleine Pensionen und Ferienwohnungen möglichst online buchbar sein. Außerdem will der Tourismusverband Franken mehr Besucher aus dem Ausland gewinnen. Dafür werde der Verband auf wichtigen Märkten in Asien, den USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich, den Niederlanden und Italien künftig noch präsenter sein. Derzeit kommen 3,5 Millionen Gäste aus dem Ausland.