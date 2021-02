Tourismus Mainfranken: Jeder zweite Betrieb in Insolvenzgefahr

Das Hotel Rebstock in Würzburg gehört zu den absoluten Traditionsbetrieben in Mainfranken. Erst 2019 wurde das Nebengebäude mit 54 Zimmern und Suiten erweitert, eine Investition von mehr als zwölf Millionen Euro. Weil aber derzeit nur Geschäftsreisende aus Deutschland übernachten dürfen, sind gerade einmal fünf bis zehn von insgesamt 125 Zimmern belegt, sagt Geschäftsführer Christoph Unckel. Die Situation sei nach dem monatelangen Lockdown extrem schwierig, die Sorgen groß. Neben internationalen Gästen fehlen dort besonders die Besucher von Kongressen und Tagungen.

Viele Kosten im Hotel laufen weiter

Allein im Hotel ist der Umsatz um 60 Prozent eingebrochen. Und ganz ohne Mitarbeiter geht es auch jetzt nicht, wenn der größte Teil des Hotels nicht belegt ist, sagt der erfahrene Hotelmanager. Das treibt Hotels in die Krise. Denn Zimmer müssen weiter geheizt und die Leitungen durchgespült werden, dazu kommen laufende Kosten wie Wartungsverträge in fünfstelliger Höhe.

IHK: Corona-Hilfe zügig auszahlen

Die IHK Würzburg-Schweinfurt schlägt Alarm, sieht für jeden zweiten touristischen Betrieb in Mainfranken die Gefahr der Insolvenz. Die Übernachtungszahlen in Städten wie Würzburg und Schweinfurt hätten sich nahezu halbiert und manche Häuser waren nur zu 17 Prozent ausgelastet, sagt der IHK-Tourismusexperte Christian Seyenstahl. Wichtig sei es jetzt, dass die Abschlagzahlungen zügig ausgezahlt werden.

Für Campingplätze läuft es besser

Allerdings hat die IHK beobachtet, dass größere Städte mit ihren vielen Geschäftsreisenden stärker gelitten haben als ländliche Gebiete. Am Campingplatz Ankergrund bei Volkach im Landkreis Kitzigen war die Saison im vergangenen Sommer zwei Monate kürzer und ein Viertel der Einnahmen fehlen. Größere Investitionen wie die Renovierung der Lobby seien deshalb erstmal auf Eis gelegt, sagt Betreiberin Tanja Herlitz. In den Sommermonaten lief das Geschäft zwar gut, aber sie könne die Plätze für 120 Urlauber und 60 Dauercamper ja auch nur einmal belegen. Der Camping-Boom zeigt sich übrigens auch an anderer Stelle: Wohnwagen und Wohnmobile sind in der Corona-Pandemie stark gefragt.

Staatliche Hilfen verzögerten sich

Natürlich hofft Tanja Herlitz ebenso wie der Chef des Hotels Rebstock jetzt auf die zugesagten staatlichen Hilfen. Die kamen wenn überhaupt bisher nur spärlich an, weiß die Industrie- und Handelskammer. Grund dafür seien unter anderem Verzögerungen bei der IT-Plattform gewesen. Bis zu 700 Kunden täglich aus mainfränkischen Betrieben meldeten sich in den vergangenen Wochen beim geschalteten Info-Telefon der Kammer. "Es ist jetzt so, dass wir frühestens im März Zugriff auf die Anträge erhalten und dann auch in die Prüfung gehen können", so der Tourismusexperte. Bis zu 400.000 Euro pro Unternehmen habe die Bundesregierung versprochen. Diese Gelder werden dringend benötigt, sagt der IHK-Mitarbeiter.