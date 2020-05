Tourismus kommt an Pfingsten nur langsam in Schwung

Die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, Angela Inselkammer erklärte, die Lage der Hoteliers sei nach wie vor höchstdramatisch. Wirklich gut sei die Auslastung an Pfingsten nur an den touristischen Hotspots im Freistaat. Auch auf beliebte Ausflugsziele ist ein Ansturm bislang offenbar weitgehend ausgeblieben. So sprachen Vertreter der Tourismusbranche rund um den Chiemsee und im Berchtesgadener Land von einem ruhigen Tag.

Hotelbetreiber müssen sich auf gravierende Umsatzeinbußen einstellen

Hotelbetreiber Klaus-Dieter Graf von Moltke konnte in seinem Hotel am Tegernsee wiederum eine gute Auslastung verbuchen, rechnet jedoch für die gesamte Sommersaison mit weniger Buchungen als sonst. Die meisten Interessenten würden sich wohl auch ihren Urlaub eher lang überlegen und dann spontan buchen, um auf Nummer sicher zu gehen. Der Tegernseer Hotelier geht von Umsatzeinbußen von bis zu 30 Prozent in den kommenden Monaten aus, während die Personalkosten zeitgleich wegen der Hygienemaßnahmen sicher steigen werden. Urlaub mit Masken- und Abstandspflicht ist manchen Leuten lästig und wenn im Hotel der Sauna- und Wellnessbereich wegen Corona nicht benutzt werden darf, verzichten viele gleich ganz.

Zugspitze nur zu 15 Prozent ausgelastet im Vergleich zu normalen Zeiten

Seit Samstag dürfen neben Hotels und Beherbergungsbetrieben in Bayern auch wieder die Seenschifffahrt und Seilbahnen ihren Betrieb aufnehmen. Allgemein war für das Wochenende erwartet worden, dass die Menschen nach den wochenlangen Beschränkungen durch die Corona-Krise wieder zu den Ausflugszielen strömen werden. Dem war jedoch nicht so. Lediglich aus Oberstdorf meldete die Polizei am Vormittag belegte Wanderparkplätze.

Noch viel Luft nach oben sieht bei den Besucherzahlen auch die Bayerische Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen. Nach einem sehr mäßigen Beginn am Samstag trauten sich am Pfingstsonntag immerhin 700 Menschen auf Deutschlands höchsten Berg (2962 Meter). Die Kapazitäten unter Corona-Bedingungen sehen die Seilbahnbetreiber bei 2.500 Besuchern. Normalerweise liegen diese bei knapp 5.000 Tagesgästen - ohne Einschränkungen.

Nach einem kühlen Beginn am Samstag machen zumindest die Wetteraussichten Hoffnung: In der kommenden Woche wird der Frühsommer erwartet.