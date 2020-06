Tourismus in Zwiesel: Alleine oder gemeinsam stark

Der Zwieseler Stadtrat hat am Abend erneut einen Antrag von Bürgermeister Franz Xaver Steininger (parteilos) abgelehnt, aus dem Zusammenschluss "Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald" auszusteigen. Steininger ist seit Jahren ein erklärter Gegner des touristischen Zusammenschlusses von 13 Nationalparkgemeinden. Er findet, Zwiesel könne sich alleine besser vermarkten.

15 Stadträte für den Zusammenschluss "Ferienregion"

Sechs Stadträte stimmten für den Antrag auf Kündigung, 15 jedoch dagegen. Das gab ein Sprecher der Stadt auf BR-Nachfrage bekannt. Die Mehrheit der Stadträte sieht Zwiesel in dem Zusammenschluss, der gemeinsam für die ganze Region um Feriengäste wirbt, besser aufgehoben. Anträge auf einen Austritt sind in der Bayerwald-Stadt schon öfter behandelt und bisher immer abgelehnt worden. Grund für den erneuten Antrag war das Ablaufen einer Frist am 30. Juni, für eine Kündigung der Mitgliedschaft.