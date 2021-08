Tourismus in Oberbayern: Ungebremste Nachfrage

Wer innerhalb der bayerischen Sommerferien Urlaub am Starnberger See oder in der Region Garmisch-Patenkirchen machen möchte, der braucht bei der Suche nach dem passenden Domizil ein Quäntchen Glück. Denn dort sind die meisten Unterkünfte bis Mitte September belegt. Das sagt der oberbayerische Tourismusverband.

Berchtesgaden fast ausgebucht

Auch in und um Berchtesgaden sind im August Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen nahezu ausgebucht. Etwas leichter dürfte die Suche in der Region Ammersee-Lech werden: Dort gibt es noch freie Plätze. Die Hotels dort sind derzeit geringer als vor der Pandemie ausgelastet.

Besonders Unterkünfte auf dem Land gefragt

Nicht nur die Urlauber, auch Einheimische zieht es im Sommer in die Berge und an die Seen. In den Städten ist es momentan leichter als auf dem Land, spontan eine Unterkunft zu bekommen. Exakte Zahlen zu den Sommerurlaubern will der Tourismusverband Oberbayern im Oktober vorstellen.