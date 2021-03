Tourismus in Nürnberg: 819-Millionen-Euro-Loch durch Corona

In den vergangenen Jahren kannte die Nürnberger Tourismusbilanz nur eine Richtung: nach oben. Immer mehr Privat- und vor allem Geschäftsreisende machten Nürnberg zu ihrem Ziel. Bis Corona kam. Die Krise hat dazu geführt, dass die Tourismusbranche in Nürnberg 2020 rund 819 Millionen Euro weniger Umsatz machte. Das sagte Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) bei der Vorstellung der Tourismusbilanz. Die Zahl der Übernachtungen ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Jahr 2019 um fast 58 Prozent auf rund 1,5 Millionen zurückgegangenen.

33.000 Nürnberger leben vom Tourismus

In einem normalen Jahr, wie es beispielsweise 2019 war, sorgten Touristen für einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden Euro in der Stadt. In der Hotellerie und Gastronomie, beim Handel und den tourismusnahen Dienstleistungen klingelten die Kassen. Fraas betonte, dass der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Nürnberg sei. Rund 33.000 Menschen in Nürnberg verdienen ihren Lebensunterhalt mit Tourismus.

Hotels und Wirtshäuser kämpfen um ihre Existenz

Laut einer Umfrage der Nürnberger Congress- und Tourismuszentrale (CTZ) sehen sich mehr als die Hälfte aller Nürnberger Hotel- und Gastronomiebetriebe in ihrer Existenz bedroht. Das seien Arbeitsplätze, die nicht verlegt werden können und um die gekämpft werden müsse, sagte Fraas. Eine schnelle Besserung sei nach der aktuellen Beschlusslage zu den Corona-Beschränkungen nicht in Sicht.

18,7 Millionen Euro Ausfall pro Woche

CTZ-Geschäftsführerin Yvonne Coulin geht davon aus, dass sich der Abwärtstrend in den nächsten Wochen fortsetzten wird. Nach ihren Berechnungen verliert die Tourismusbranche in Nürnberg derzeit Woche für Woche jeweils rund 18,7 Millionen Euro Umsatz.

Schwieriger Markt für Geschäftsreisende

Problematisch sei, dass der Nürnberger Tourismusmarkt zu drei Vierteln von Geschäftsreisen bestimmt ist. Es werde länger dauern, bis wieder Reisende zu Messen und Kongressen nach Nürnberg kommen. Anders als der Markt für private Reisen, der sich wohl vergleichsweise schnell erholen werde, so Coulin. Dazu komme, dass viele Geschäftsreisen künftig überhaupt nicht mehr unternommen werden, weil sich die Geschäftspartner digital auf Videokonferenzen und ähnlichem treffen.

Hoffnung auf Städtereisende

Mit den Werbekampagnen, die derzeit laufen, will die CTZ vor allem Städtereisende zu einer Neuentdeckung der Nürnberger Innenstadt und des Nürnberger Kulturangebots animieren. Damit reagiere die CTZ auf den durch die Corona-Krise ausgelösten Trend zu Reisen innerhalb Deutschlands, so Coulin.