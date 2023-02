Tourismus in Franken: Zahlen bald wieder wie vor Corona?

Der Tourismus in Franken hat sich im vergangenen Jahr deutlich erholt. Der Tourismusverband Franken hat am Freitag in Kronach die Zahlen vorgestellt und einen Blick auf das Jahr 2023 geworfen. Demnach gab es im vergangenen Jahr 21,2 Millionen Übernachtungen in Franken. Im Vergleich zum Jahr 2021 entspricht das einem Plus von knapp 50 Prozent, allerdings lag der Tourismus durch die Corona-Pandemie 2021 am Boden.

Übernachtungen: Fichtelgebirge, Nürnberg und Seenland legen zu

Ein deutliches Übernachtungs-Plus war 2022 vor allem in Nürnberg, dem Fichtelgebirge und in der Region rund um das Fränkische Seenland zu verzeichnen. Vor-Pandemie-Ergebnisse aus dem Jahr 2019 konnten allerdings noch nicht erreicht werden. Das ist aber in ganz Bayern so. Im direkten Vergleich zwischen den Jahren 2019 und 2022 geht es aber nur um rund 7,5 Prozent mehr Gäste-Übernachtungen in 2019. In den Sommermonaten konnten die Übernachtungszahlen in einigen Regionen sogar die Zahlen aus 2019 übertreffen, so Thomas Bold, Vorsitzender des Tourismusverbands Franken.

Für das laufende Jahr ist Bold optimistisch: "70 Prozent der Deutschen planen im Jahr 2023 Urlaub, Deutschland bleibt dabei Urlaubsregion Nummer eins." Das lasse für den Tourismus in Franken hoffen, so Bold. Allerdings seien auch die Herausforderungen groß: "Personalmangel, Fachkräftemangel, Preissteigerungen fordern von der Tourismusbrache große Kraftanstrengungen."

Frankenwald feiert 50-jähriges Bestehen

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Naturparks Frankenwald in diesem Jahr freute sich der Kronacher Landrat, Klaus Löffler (CSU), über eine hohe Wanderqualität für Einheimische und Touristen. So werde ein naturnaher Tourismus gemeinsam mit den Naturparks in Thüringen weiter vorangetrieben: "Mit rund 750.000 gewerblichen Übernachtungen konnte der Frankenwald wieder deutlich an Gästen hinzugewinnen", so Löffler.

Für das Jahr 2023 kündigte er zahlreiche Jubiläumsaktionen an. Neben dem Frankenwald-Wandermarathon soll es im Juni auch einen großen Festakt mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) geben. Wichtige Märkte für den Fränkischen Tourismus seien auch im Ausland zu finden, sagte Thomas Bold: "Die USA, Skandinavien, die Schweiz und Österreich gewinnen an Bedeutung." Für das Jahr 2022 bilanzierte Bold ein gutes Jahr für den fränkischen Tourismus, für das Jahr 2023 geht er von weiteren Steigerungen sowohl bei Ankünften als auch Übernachtungen in Franken aus.