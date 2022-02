Tourismus in Franken leidet massiv unter der Pandemie

Sie üben sich in Zuversicht – doch die Pandemie setzt all denen in Franken zu, die mit Urlaubern ihr Geld verdienen. Fast 40 Prozent weniger Übernachtungen als vor der Pandemie verzeichnete die Branche im Jahr 2021. Das bedeutet rund vier Milliarden Euro weniger Umsatz für die Tourismusbranche in Franken. Und das ist nun schon im zweiten Jahr in Folge so. Im Jahr 2019 lag der Umsatz mit Urlaubern und Feriengästen in Franken bei mehr als zehn Milliarden Euro.

Einbruch durch die Pandemie – leichter Anstieg in Franken für 2021

Die Zahl der Übernachtungen in Franken stieg im Vergleich zum ersten Corona-Jahr zwar wieder um sieben Prozent auf 14,3 Millionen. Das ist deutlich mehr als überall sonst in Bayern, allerdings immer noch etwa 37,7 Prozent weniger als vor der Pandemie. "Die Branche fährt nur mit angezogener Handbremse", erklärte der Vorsitzende des Tourismusverbandes Franken und Landrat von Bad Kissingen, Thomas Bold (CSU). Die weitere Entwicklung hänge sehr stark davon ab, wie sich die Pandemie entwickle.

Fehlende Messegäste in Nürnberg – mehr Urlauber in Naturregionen

Neben Urlaubern sorgen Geschäftsreisende und Messegäste für Umsatz in Hotels- und Gaststätten. Die Stadt Nürnberg verzeichnete wegen abgesagter Messen mit knapp 1,5 Millionen Übernachtungen so wenige wie im Jahr 2020. "Wann Messen wieder normal laufen, kann man in keinster Weise absehen", so Bold. Dagegen ging die Nachfrage in Fränkischen Kurstädten und Erholungsregionen wie dem Frankenwald, der Rhön und der Region um Rothenburg und Dinkelsbühl wieder nach oben. Die Städte Erlangen, Kulmbach und Forchheim profitierten von Urlaubern aus dem Inland.

Massiver Personalmangel in Gaststätten und Hotels

Viele Hotels und Gaststätten litten inzwischen unter massivem Personalmangel, erklärt Bold. Zahlreiche Fachkräfte hätten sich in der Zwischenzeit andere Jobs gesucht, hieß es beim Tourismusverband. Staatliche Hilfen hätten den Betrieben zwar geholfen, allerdings sei noch unklar, wie viele Betriebe aufgegeben oder zum Beispiel Ferienwohnungen dauerhaft vermietet hätten.

Immer digitaler: Wandertouren auf Apps und Videos im Netz

Der Tourismusverband Franken weitet unterdessen seine digitalen Angebote aus. So sind Webseiten überarbeitet worden und immer mehr Wander- und Radtouren sind über Apps auf dem Handy abrufbar. Der Tourismusverband will auch die Zusammenarbeit mit Bloggern und Influencern verstärken. In den sozialen Medien veröffentlicht der Verband regelmäßig Videos, die im Jahr 2021 rund eine Million Mal abgerufen worden seien. Darüber hinaus bildet der Verband Fortbildungen für die Tourismusbetriebe an. Durch Corona habe sich der Trend verstärkt, dass Gäste kurzfristig und online buchen wollen, so Bold. Online buchbar zu sein, werde immer wichtiger.

Trend zu Nachhaltigkeit und Regionalität

Immerhin konnten viele fränkische Regionen im vergangenen Sommer vom Trend zu Regionalität und Nachhaltigkeit profitieren. Outdoor-Urlaub werde immer wichtiger, zum Wandern und Radwandern gibt es in den zehn fränkischen Naturparks viele Angebote. Man müsse Betriebe zur Nachhaltigkeit noch mehr schulen, so der Tourismusverband.

Erstes klimapositives Hotel Deutschlands in Erlangen

In Erlangen lädt Deutschlands erstes klimapositives Hotel zu besonders nachhaltigem Urlaub ein. 92 Hotelzimmer sind nahezu vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen gebaut. Die Zimmerdecken im Creativhotel Luise bestehen aus gepresstem Stroh, die Teppiche sind aus gebrauchten Fischernetzen hergestellt. Hotelchef Benjamin Förtsch sieht in Franken für Nachhaltigkeit gute Chancen. "Hier gibt es nicht ganz so viele feste, starre Strukturen, sondern viele neue Player, die das Thema Nachhaltigkeit voranbringen wollen."