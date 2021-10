Tourismus im Frankenwald nimmt wieder Fahrt auf

Der Tourismus im Frankenwald nimmt nach massiven Einbußen durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr wieder Fahrt auf. Das ist bei der Jahreshauptversammlung des Frankenwald Tourismus in Steinbach am Wald deutlich geworden.

Wieder auf dem Niveau wie vor Corona

Die Monate August und September seien sehr gut verlaufen, man bewege sich dabei auf dem Niveau des Vor-Corona-Sommers 2019, sagte Geschäftsführer Markus Franz. 2019 verzeichnete der Verband bei den Übernachtungen ein Plus von mehr als sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr und mit etwa 280.000 Anreisen die höchste Zahl seit rund 15 Jahren.

Corona Schock: Rückgang um 40 Prozent

2020 folgte dann der Corona-Schock für den Tourismus im Frankenwald mit einem massiven Rückgang von etwa 40 Prozent an Übernachtungen und Gästeankünften. In diesem Sommer profitierte der Tourismus im Frankenwald vom Trend des Urlaubs in Deutschland.

Trekkingangebote besonders beliebt

Besonders nachgefragt waren unter anderem Trekkingangebote im Frankenwald. Generell seien die Onlinebuchungen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Auch würden die Gäste häufig kurzfristig buchen, so Geschäftsführer Markus Franz.