Tourismus im Fichtelgebirge: Corona verändert vieles

Bettenmachen, Bad putzen, Zimmer saugen und vor allem: alles desinfizieren. Katja Lohwasser und ihre Kollegin brauchen zwischen 20 und 30 Minuten für ein Zimmer im Hotel am Fichtelsee. Vor Corona hat sie das in der gleichen Zeit alleine erledigt. Aber da war auch keine Desinfektion nötig. Die Pandemie hat die Arbeitsabläufe in dem 32-Zimmer-Haus verändert. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen im Haus Masken – an der Rezeption, an der Bar, im Service. Das werde wohl auch so bleiben, vermutet Hotelmanager Michael Weigel. Die Inzidenzen steigen schließlich wieder.

Hotel im Fichtelgebirge fast komplett ausgebucht

Erfreulich findet es Weigel, dass sein Haus gut durch das Pandemiejahr 2020 gekommen ist und auch durch den langen Lockdown in diesem Jahr. Seine Buchungszahlen waren und sind gut. Der Trend zum Urlaub im Fichtelgebirge sei schon vor Corona zu spüren gewesen. Durch die Pandemie sei er noch befeuert worden. Zur Zeit sei sein Haus voll ausgebucht. Beschränkungen, wie Abstände zwischen den Esstischen und nur eine eingeschränkte Zahl an Zimmer vermieten zu dürfen, gebe es nicht mehr. Jetzt haben sie im Restaurant Trennwände zwischen den Tischen. Die Gäste, so Weigel, hätten sich an die Einschränkungen gewöhnt.

Auch im Urlaub ist die Maske dabei

Das bestätigt auch ein Ehepaar auf der Terrasse vor dem Hotel. Maskenpflicht und Tests würden den Erholungswert des Urlaubs nicht mindern. Es sei ja schließlich überall so - zu Hause bei ihnen in der Nähe von Bremen wie hier im Tourismusgebiet Fichtelgebirge.

Von einem weitgehend positiven Feedback der Gäste spricht auch Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge. Die meisten Urlauber seien zufrieden mit dem touristischen Angebot. Auch der eher verregnete Sommer wirke sich nicht negativ aus, wenngleich bei den Indoor-Angeboten wie Museen, Galerien oder sonstigen Aktivitäten noch Nachholbedarf im Fichtelgebirge bestehe. Problematischer seien dagegen die unterschiedlichen Corona-Regeln in den Bundesländern. Gäste von außerhalb Bayerns würden immer wieder die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Hotels und Restaurants hinterfragen, weil es diese in ihren Bundesländern so nicht gebe.

Corona beflügelt die Digitalisierung in der Reisebranche

Die Gästezahlen seien im Juni und Juli besser gewesen als im vergangenen Jahr, würden aber insgesamt noch hinter der Zeit vor Corona liegen, so Reb weiter. Auch die Buchungen würden immer kurzfristiger erfolgen. Zum Teil würde am Vormittag eine Anfrage gestellt und am Nachmittag würden die Gäste bereits anreisen. Das stelle manche Betriebe vor neue Herausforderungen. Eine Ursache für dieses Verhalten der Urlauber liege, neben der Pandemie, in der zunehmenden Digitalisierung der Reisebranche, meint Reb. Da müsse das Fichtelgebirge mitgehen und sei bereits auf einem guten Weg. Vor allem die Sozialen Netzwerke böten sowohl der Kundschaft als auch den Gastgebern viele neue Möglichkeiten zur Information und Kontaktaufnahme.

Gastwirte im Fichtelgebirge fürchten weiteren Lockdown

Nach dem verregneten Winter 2019/ 2020, dem ersten Lockdown im darauffolgenden Frühjahr und dem zweiten Lockdown von November 2020 bis Pfingsten 2021, blieb der Tourismusregion Fichtelgebirge nur der Sommer letzten Jahres, um Umsatz zu machen. Den vergangenen, sogenannten "Jahrhundertwinter" konnten weder die Hotels und Pensionen, Restaurants oder Thermen noch die Skilifte und Skischulen nutzen. Nun läuft der Fremdenverkehr wieder, die Menschen lassen sich impfen, doch die Angst vor einem weiteren Lockdown ist unterschwellig vorhanden.

Hotelmanager Michael Weigel vom Hotel am Fichtelsee berichtet von fünfstelligen Summen, die ihn jeder Monat im Lockdown gekostet habe, trotz der staatlichen Hilfen. Auch bei anderen Betrieben wurde es eng. Aufgrund der langsam steigenden Impfquote hofft er, wie auch Tourismusmanager Ferdinand Reb, dass es zu keinem erneuten Lockdown kommen wird. Die steigenden Inzidenzen der letzten Tage betrachten jedoch beide mit Sorge, denn ab einem Wert von 35 würden wieder Einschränkungen in der Gastronomie nötig.