Tourismus im Corona-Jahr: Gäste bleiben länger in Coburg

Die Region Coburg-Rennsteig ist als Urlaubsziel in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. In diesem Jahr bekommt der Tourismus aber auch hier die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren.

Eine Million Übernachtungen in der Region Coburg-Rennsteig

Im Jahr 2019 gab es fast eine Million gewerbliche Übernachtungen in der Region. Das sei eine neue Bestmarke, sagt Coburgs Landrat Sebastian Straubel (CSU), der auch Vorsitzender des Tourismusvereins "Coburg.Rennsteig" ist. Insgesamt übernachteten fast 300.000 Gäste in den gewerblichen Unterkünften, hinzu kamen rund 200.000 Übernachtungen im privaten Bereich. die guten Zahlen lägen auch darin begründet, dass Anfang 2019 weitere Mitglieder dem Tourismusverband beigetreten waren.

Urlauber bleiben länger in der Region

Das Jahr 2020 werde aufgrund der Corona-Pandemie und den Ausfällen im Frühjahr und im November nicht mit den vergangenen Jahren vergleichbar sein, sagt der Geschäftsführer des Tourismusvereins, Jörg Steinhardt. Im Sommer sei die Region als Urlaubsziel aber dennoch gefragt gewesen. Viele Urlauber, die ihre freie Zeit eigentlich im Ausland verbringen wollten, hätten sich für die Region Coburg-Rennsteig entschieden. Vor allem Aktivitäten wie Radfahren und Wandern in der Natur seien bei Urlaubern beliebt. Außerdem seien die Gäste länger in der Region geblieben, als in den Jahren zuvor.

Mehr Wohnmobilstellplätze sollen kommen

Ein weiteres Highlight sei die Wanderwoche des Bayerischen Rundfunks und des Mitteldeutschen Rundfunks im August gewesen, so Straubel. Im kommenden Jahr wolle man sich unter anderem um den Ausbau von Wohmobilstellplätzen kümmern. Außerdem soll die Identität der Mitgliedskommunen als gemeinsame Urlaubsregion gestärkt werden.

Tourismusverein als Brücke zwischen Bayern und Thüringen

Der Tourismusverein "Coburg.Rennsteig" war vor fünf Jahren gegründet worden und ist eine länderübergreifende Kooperation aus den Landkreisen Coburg, Sonneberg, der Stadt Coburg und Kommunen aus dem Landkreis Hildburghausen. Die Tourismusregion will eine Brücke zwischen Nord-Bayern und Süd-Thüringen schlagen und den Tourismus fördern und ausbauen.