Durchwachsene Tourismusbilanz rund um Weihnachten

Die oberfränkischen Tourismusverbände blicken mit gemischten Gefühlen auf die zurückliegenden Weihnachtsferien. Zwar seien mehr Gäste gezählt worden als im vergangenen Jahr, heißt es auf Nachfrage des BR. Damals waren Übernachtungen allerdings überhaupt nicht möglich. Die Auslastung bei Hotels, Gasthöfen und Ferienwohnungen habe auch in diesen Weihnachtsferien teilweise bei gerade mal einem Viertel gelegen. Neben der Corona-Mutante Omikron hätten auch die milden Temperaturen nach Weihnachten der Tourismusbranche das Geschäft vermiest.

Auch in der Region Nürnberger Land blieben die Gäste aus. "Es war sehr bescheiden", sagt Petra Hofmann vom Tourismusverband Nürnberger Land. Übernachtungsgäste blieben aus, weil viele Familienfeiern nicht stattgefunden hätten. Der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands im Landkreis habe ihr berichtet, dass er zum ersten Mal überhaupt sein Restaurant am zweiten Weihnachtsfeiertag schließen musste, "und er war nicht der einzige bei uns", so Hofmann. Auch wegen der Absage des Nürnberger Christkindlesmarktes seien Besucher ausgeblieben.

Ausgefallene Weihnachtsmärkte verhageln das Geschäft

Der Wegfall der Weihnachtsmärkte sorgte in vielen Regionen für eine insgesamt durchwachsene Tourismus-Bilanz. So auch im fränkischen Rothenburg ob der Tauber. Viele Hotels seien im Dezember ausgebucht gewesen, sagt Robert Nehr vom Torismusamt der Stadt. Dann kam jedoch die Absage des Reiterlesmarktes und damit auch eine Welle an Stornierungen.

Konkrete Zahlen zu Übernachtungen liegen Nehr zufolge noch nicht vor. Allerdings zeichne sich schon jetzt ein Verlust ab. In normalen Jahren vor Corona mache die Weihnachtszeit 20 Prozent des Jahresumsatzes beim Tourismus der Stadt aus.

Weniger Übernachtungsgäste, mehr Tagesausflügler

Eine positive Bilanz zieht Nehr aber in Bezug auf die Rothenburger Weihnachtsstadt. In sogenannten Glühweingärten mit Getränke- und Essensbuden und mit 2G-Prüfung schafften Gastronomen in ihren Außenbereichen ein wenig Weihnachtsstimmung. Das wurde von Gästen gut angenommen. Grundsätzlich sei man vor allem am Wochenende mit der Anzahl von Tagesausflüglern zufrieden, die die Innenstadt belebt hätten, so Nehr.

Einigermaßen positiv verlief die Weihnachtssaison im Bayerischen Wald. Dabei sei die Buchungslage im Vorfeld durchaus turbulent gewesen, heißt es vom Tourismusverband Ostbayern.

Viele Gäste, die ihren Weihnachtsurlaub langfristig seit dem Sommer gebucht hatten, stornierten plötzlich aus Angst vor der Coronalage. Andere nutzten die Chance, ein freies Quartier ergattern zu können, und buchten kurzfristig. Stornierungen gab es auch von ungeimpften Gästen, die wegen der generellen 2G-Regel für alle Beherbergungsbetriebe in Bayern gar nicht mehr kommen durften.

Beliebt: Wellness und Ski-Urlaub

Gut gebucht waren vor allem Wellnesshotels. Der Trend bei den Reisenden gehe dahin, sich einen schönen Aufenthalt mit "Rundum-Service" zu gönnen, sagt Ulrike Eberl-Walter vom Tourismusverband Ostbayern. Die Menschen seien außerdem immer noch vorsichtig.

"Sicherheit ist ein großes Thema", so Ulrike Eberl-Walter. Dafür stehe jedoch die Region mit zahlreichen Angeboten im Freien und in der Natur.

Auch im Allgäu sind Hoteliers und Privatvermieter insgesamt zufrieden. Es habe zwar viele kurzfristige Anfragen gegeben, aber immerhin seien die Gäste gekommen, berichtet Simone Zehnpfennig, Sprecherin der Allgäu GmbH. Es herrsche auf beiden Seiten Zufriedenheit. Die Gäste waren zufrieden, weil sie Skifahren konnten und die gastronomischen Angebote geöffnet waren. Die Hoteliers und Vermieter meldeten der Allgäu GmbH, dass sie recht gut ausgebucht waren.

Trotzdem gab es auch hier insgesamt weniger Besucher: In Oberstdorf geht man davon aus, dass im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie etwa zehn Prozent weniger Gäste im Ort waren.

Drastischer Gästerückgang am Tegernsee

Deutlich unter den Erwartungen sind die Gästezahlen am oberbayerischen Tegernsee geblieben. Die Tegernseer Tal Tourismus GmbH rechnet für den Dezember mit einem Rückgang von 40 Prozent der Buchungen im Vergleich zu 2019. Ob das ausschließlich an Corona lag oder am schlechten Wetter, lasse sich nicht so genau sagen, so die Touristiker.