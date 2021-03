Tourengeher trüben Naturparkranger-Bilanz im Oberallgäu

Max Löther vom Naturpark Nagelfluhkette im Oberallgäu zieht eine positive Bilanz für den Winter: Die Besucherlenkung habe gut funktioniert, und die Hinweise der Naturpark-Ranger seien in der Regel positiv von den Besuchern aufgenommen worden.

Allerdings sei die Arbeit sehr personalintensiv gewesen, zwei bis vier Leute seien immer im Naturpark unterwegs gewesen, betont Löther. Man müsse im Winter zum Beispiel auch immer darauf achten, dass die Hinweisschilder gut zu lesen sind – und sie zur Not auch mal aus dem Schnee ausgraben.

Tourengeher stören Tiere in Wildschutzgebieten

Probleme gab es allerdings immer wieder mit Tourengehern, die bei ihrer Planung nicht auf Wildschutzgebiete geachtet und eigentlich hätten umdrehen müssen. Doch da sei es immer wieder vorgekommen, dass die Wintersportler trotz der Hinweisschilder weitergelaufen wären und damit Tiere gestört hätten.

Hier wünscht sich Löther noch mehr Umsicht bei der Planung und auch mehr Verständnis dafür, dass für die Tiere schon eine einzige Störung am Tag gefährlich sein kann.

Viel Arbeit wegen zugeparkter Rettungswege

Auch die Gemeinde Blaichach im Oberallgäu musste nach Angaben von Bürgermeister Christof Endreß viel Personal zur Besucherlenkung in dieser Wintersaison einsetzen. Problematisch war vor allem die Situation in Gunzesried: Hier war in den Weihnachtsferien und an vielen Wochenenden die Feuerwehr im Einsatz, um das Zuparken der Rettungswege zu verhindern.

Insgesamt seien so 250 Arbeitsstunden bei den Ehrenamtlichen der Feuerwehr und über 100 Arbeitsstunden bei den Mitarbeitern der Gemeinde zusammengekommen. Auch hier waren aber die meisten Besucher froh über die Information zur Parkplatzsituation und zeigten sich einsichtig, wenn es hieß, dass die Parkplätze an der Gunzesrieder Säge bereits voll seien.

Bergwacht: Gesperrte Skipisten sorgen für ruhigen Winter

Ein ruhiger Winter war es dagegen für die Bergwacht im Allgäu. Noch liegen keine genauen Zahlen über die Einsätze vor, aber durch die geschlossenen Skipisten habe man schon sehr viel weniger zu tun gehabt als in normalen Jahren, hieß es von Seiten der Bergwacht.

Normalerweise habe man in einer Wintersaison rund 2.000 Einsätze auf den Skipisten und etwa 200 bei Tourengehern. Da die Skipisten gesperrt sind, ging die Zahl der Einsätze in dieser Saison laut Bergwacht deutlich zurück. Mit den genauen Zahlen zu den Einsätzen rechnet man bei der Bergwacht im April.