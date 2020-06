Frau erwürgt: Mann gesteht Totschlag in Aschaffenburg

Prozessauftakt in Aschaffenburg wegen Totschlags: Gleich zu Anfang ließ der angeklagte 56-Jährige eine Stellungnahme verlesen, in der er die Vorwürfe weitgehend bestätigt. Demnach soll er seine 37 Jahre alte Frau im Verlauf eines Streits am 12. Dezember 2019 umgebracht haben.

Die Frau soll laut Anklageschrift vorher mit einem Küchenmesser auf ihren Mann losgegangen sein. Dieser soll den Angriff abgewehrt und sie anschließend erwürgt haben. Danach versuchte er, sich das Leben zu nehmen. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar.

Angeklagter bereut Tat

In der Stellungnahme hieß es, die Frau habe etwas zu ihm gesagt, das für ihn unerträglich gewesen sei. Dennoch tue ihm die Tat furchtbar leid und er würde sie gerne ungeschehen machen. Das Paar hatte erst im Sommer letzten Jahres in Albanien geheiratet. Die 37-jährige arbeitete in Deutschland als Pflegekraft. In der Beziehung habe es immer wieder Streitigkeiten gegeben, wie "Tom und Jerry" seien sie gewesen, hieß es in der Erklärung des Angeklagten weiter. Der Prozess wird am 29. Juni fortgesetzt.