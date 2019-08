Totschlag nach Trinkgelage: Urteil wird erwartet

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 46-Jährigen wird das Landgericht Memmingen voraussichtlich ein Urteil fällen. Den drei angeklagten Männern im Alter von 33, 36 und 56 Jahren wird gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen.

46-Jähriger erstickt am eigenen Blut

Im vergangenen September hatten sich die drei Angeklagten und das 46-jährige Opfer zu einem Trinkgelage in einer Unterkunft in Bad Wörishofen getroffen. Laut Anklage kam es zum Streit und die drei prügelten so lange und so schwer auf den 46-jährigen ein, dass der Mann massive Kopfverletzungen erlitt und an seinem eigenen Blut erstickte.

Angeklagte äußern sich nicht vor Gericht

Die Angeklagten schweigen zu den Vorwürfen. Somit muss sich das Schwurgericht auf Indizien und Aussagen der Gutachter verlassen. Wer wie oft zugeschlagen hat, das wird sich wohl bis zuletzt nicht klären lassen.

Für Totschlag drohen lange Haftstrafen

Am heutigen Freitag wird ein Gutachter noch die Untersuchungsergebnisse von Blutspuren an der Wand erläutern, danach sollen die Plädoyers gehalten und kurz darauf das Urteil gesprochen werden. Bei einer Verurteilung wegen Totschlags drohen Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren.