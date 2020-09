Totschlag in Marktredwitz: Verdächtiger hat Erinnerungslücken

Nach dem gewaltsamen Tod einer 92 Jahre alten Rentnerin in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel kann sich der Tatverdächtige an nichts erinnern. Der 17-Jährige habe möglicherweise Medikamente und Drogen genommen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof mit.

Gutachter soll die Schuldfähigkeit des Tatverdächtigen prüfen

Rechtsmediziner untersuchten derzeit das Blut des jungen Mannes, der wegen Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft genommen und dort befragt wurde. Möglicherweise müsse ein Sachverständiger prüfen, ob der 17-Jährige zur Tatzeit schuldfähig gewesen sei oder nicht.

Rentnerin laut Obduktion gewaltsam zu Tode gekommen

Der 17-Jährige wurde in Deutschland geboren und besitzt die irakische Staatsbürgerschaft. Er soll am vergangenen Sonntag in Marktredwitz die Seniorin in ihrer Wohnung getötet haben. Die 92-Jährige war aufgrund massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf zu Tode gekommen. Das hat die Obduktion der Leiche durch Rechtsmediziner ergeben.

In Marktredwitz mehrere Autos beschädigt

Hinweise einer Zeugin führten zur Festnahme des 17-Jährigen. Sie habe einen jungen Mann vom Wohnhaus der Seniorin weglaufen sehen. Die Beschreibung passte zu einem jungen Mann, der herumschreiend Autos beschädigt hatte. Da er möglicherweise unter Drogen stand, war er in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde er festgenommen. Anschließend hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen ihn erlassen. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Tatverdächtiger kannte sein Opfer vermutlich nicht

Warum er die Seniorin getötet haben soll, ist unklar. Ob der 17-Jährige das Opfer in Marktredwitz gekannt habe, steht nicht fest. Er selbst wohnte in einem Nachbarort.