Totschlag einer Todkranken? Plädoyers am Landgericht Regensburg

Am Landgericht in Regensburg muss sich derzeit ein Mann verantworten, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, seine todkranke Lebensgefährtin getötet zu haben. Er soll der damals 27-Jährigen im Mai 2018 eine Überdosis Heroin verabreicht haben. Da die an Krebs erkrankte Frau zu diesem Zeitpunkt bereits im Sterben gelegen ist, könnte es sich dabei auch um eine Art Sterbehilfe gehandelt haben. Am Landgericht sind jetzt die Plädoyers gehalten worden.

Schwierige Aufgabe für die Richter

Es ist kein einfaches Urteil, das die Schwurgerichtskammer am Landgericht Regensburg fällen muss. Gesichert scheint, dass die Drogenabhängige wegen ihres Krebsleidens im Sterben gelegen ist. Der Arzt der Frau hatte das im Prozess bestätigt und ebenfalls betont, dass sich der 40-jährige Angeklagte bis zuletzt liebevoll um seine Lebensgefährtin gekümmert hatte. Er sei der einzige gewesen, der sich noch um die schwerstkranke Frau gekümmert habe. Sachverständige hatten im Prozess ausgesagt, dass der Frau am Todestag noch Heroin verabreicht worden sei. Nach Auffassung der Anklage, soll ihr der Angeklagte das Heroin gespritzt haben. Trotz der schweren Erkrankung habe er damit das Leben der Frau verkürzt.

Verteidigung fordert Freispruch

Die Staatsanwältin forderte in ihrem Plädoyer deshalb trotz des äußerst kritischen Zustands der Frau eine Verurteilung wegen Totschlags. Wegen der schweren Umstände sieht sie aber nur einen minderschweren Fall, weshalb das Gericht nur eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verhängen sollte. Die beiden Verteidiger des Angeklagten verlangen dagegen einen Freispruch. Die Frau sei bereits im Sterben gelegen, es sei nicht nachzuweisen, ob sie letztendlich an einem Atemstillstand in Folge des Heroins oder an einem Organversagen in Folge des Krebses gestorben sei.

Urteil soll Ende nächster Woche fallen

Das Heroin sei zudem die einzige Möglichkeit gewesen, die schweren Krankheits- und vor allem auch Entzugs-Symptome der Frau wie unstillbares Erbrechen zu lindern. In so einem Fall liege deshalb ein "rechtfertigender Notstand" vor. Die Verabreichung des Heroins sei in so einem Fall nicht zu bestrafen, auch wenn der Tod dadurch um wenige Stunden oder Minuten früher eintreten könnte. Das Urteil wird kommenden Freitag erwartet.