27.07.2019, 16:48 Uhr

Toto-Pokal: Großes Los für Schweinfurter Landesligisten

Der neue Modus beim Toto-Pokal macht es möglich: In der 1. Hauptrunde zog am Freitagabend die Freie Turnerschaft Schweinfurt mit dem Drittligisten 1860 München bei der Auslosung in der Spielbank Bad Wiessee das große Los.