"Totgesagte leben länger": Schafwollspinnerei in Krise gefragt

Überall schepperts und dröhnts. Die Kardiermaschine läuft auf Hochtouren. Die gewaschene Schafwolle wird darin gekämmt und zu einem Wollvlies zusammengedrückt oder auch "zusammengedatscht", wie es hier heißt.

Juniorchef Matthias Höfer ist voll konzentriert, mit Aug und Ohr ist er bei der Arbeit. Schon Augenblicke reichen und die Wolle verstopft ein Zahnrad oder blockiert die Riemen, schnell könne so ein großer Schaden entstehen, erklärt Höfer Junior. Die Maschine ist Baujahr 1950. Ein baugleiches Exemplar steht im Deutschen Textilmuseum in Krefeld. Doch im Gegensatz zum Museumsstück, läuft das der Höfers wie geschmiert.

Keine Computer, kein Technik-Schnickschnack

Die Kardiermaschine funktioniert ganz ohne Technik. Computer gibt es in der Produktion auch keine. "Zum Glück", sagt Matthias Höfer. So sei er unabhängig und brauche weder störanfällige Software noch Fremdpersonal. Ein großer Vorteil in Zeiten von Lieferkettenproblemen und Facharbeitermangel.

Falls wirklich ein Problem besteht, könne das meist mit Schraubenzieher, Hammer und Zange behoben werden. Dafür braucht über 70 Jahre alte Maschine aber viel Pflege: Hier mal ölen, da mal schmieren und natürlich nach jedem Produktionsgang aufwendig reinigen. Dem Erfindergeist von seinem Urgroßvater ist der Betrieb zu verdanken.

Seniorchef konstruierte seine Maschinen selbst

1947 baute Mathias Höfer Senior eine Wolldatsch, das Konstruktionsprinzip dafür hat er selbst erfunden. Fahrradketten für den Antrieb, kombiniert mit Flach- und Rundriemen, eine Holzlattenkonstruktion als Abdeckung und ein Stahlträgergestell als Basis – so präsentiert sich die Wolldatsch, respektive Kardiermaschine, die Höfer in zweijähriger Tüftlerarbeit ersann.

Heute steht sie als Ausstellungsobjekt in der neuen Lagerhalle und ist das Highlight bei Produktionsführungen. Doch der Enkel hat die Begeisterung für die Maschinen mitbekommen, von klein auf ist er mit ihnen aufgewachsen und kennt jede Schraube und jedes Problem. Das macht unabhängig, gerade in einer Zeit in der vieles ungewiss ist.