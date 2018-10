Totes Rehkitz im Ostallgäu – Wolfsspuren noch nicht bestätigt

Nach dem Fund eines toten Rehkitzes Mitte September in der Nähe von Marktoberdorf liegt das Ergebnis der DNA-Untersuchung noch immer nicht vor. Das sagte ein Sprecher des Landesamts für Umwelt dem BR. Normalerweise dauere eine solche Analyse zwei Wochen, durch Krankheitsfälle verzögere sie sich aber.

Mehrere Risse durch Wolf nachgewiesen

Es besteht der Verdacht, dass ein Wolf das Rehkitz bei Marktoberdorf gerissen hat. Gesichert ist, dass ein Wolf mehrere Kälber und Schafe gerissen hat. Doch seit dem letzten Riss Ende August gibt es keinen Nachweis mehr, dass sich der Wolf noch im Allgäu aufhält. Weder gibt es neue Fotos, noch wurden sonst eindeutige Spuren oder Risse von Wildtieren oder Nutzvieh entdeckt. Es kann also auch sein, dass das Tier weitergezogen ist.

Umweltminister Huber beim LBV in Oberstdorf

Thema sein wird der Wolf auch bei der Jahresversammlung des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) am Wochenende in Oberstdorf, ebenso wie die Änderung des Alpenplans in Bezug auf das Riedberger Horn und das umstrittenen Wasserkraftwerk in der Eisenbreche an der Ostrach. Die Naturschützer nutzen die Veranstaltung um einen Forderungskatalog an die künftige Staatsregierung an den noch amtierenden Umweltminister Marcel Huber (CSU) zu übergeben.