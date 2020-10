Totes Pferd im Landkreis Passau: War es ein Hund oder ein Wolf?

Ein totes Pferd auf einer Weide im Landkreis Passau gibt momentan Rätsel auf. Experten untersuchen jetzt, ob ein Wolf den Hengst gerissen haben könnte. Das Landesamt für Umwelt spricht von einem "ungewöhnlichen Fall".

War es Wolf oder Hund?

"Was war das? Das ist die quälende Frage", sagt Tonia Hellhuber. Mit ihrem Ehemann betreibt sie eine Hengstaufzuchtstation in Haarbach. Am Dienstag lag einer ihrer Hengste tot auf der Weide. Eine Blutspur führte zu dem Tier, dessen Magen herausgerissen worden war. War es ein Wolf oder ein Hund, der hier am Werk war? Diese Frage beschäftigt jetzt Mitarbeiter des Landesamts für Umwelt.

DNA-Analyse soll Klarheit schaffen

Ein Experte begutachtete das Tier und das Gelände. Er suchte nach Spuren im Umfeld, schaute sich die Verletzungen an und nahm Speichelproben an den Bisswunden. Über eine DNA-Analyse soll nun herausgefunden werden, welches Tier den Hengst gerissen hat. Es kann mehrere Wochen dauern, bis das Ergebnis vorliegt. Weil auch die Todesursache des Pferdes nicht klar ist, wird es zusätzlich vom Veterinäramt pathologisch untersucht.

Reh, Rotwild und Wildschwein als klassische Beutetiere

Ein Sprecher des Landesamts für Umwelt spricht von einem "ungewöhnlichen Fall". Klassische Beutetiere für den Wolf sind vor allem Reh, Rotwild und Wildschwein. Im Fall von Nutztieren werden Schafe und Ziegen deutlich häufiger von Wölfen getötet als große Nutztiere, wie zum Beispiel Pferde.

Pferd noch nie von Wolf in Bayern gerissen

In der bundesweiten Statistik bilden Schafe und Ziegen mit 88,4 Prozent den Hauptanteil gerissener Nutztiere, gefolgt von Gatterwild und Rindern mit 6,7 bzw. 4,4 Prozent. Pferde werden unter der Kategorie "Andere" zusammengefasst. Sie macht nur 0,5 Prozent aller gerissenen Nutztiere aus. In Bayern wurde noch nie ein Pferd nachweislich von einem Wolf gerissen, sagt der Sprecher des Landesamts für Umwelt.

2020 bisher vier Nutztiere in Bayern von Wölfen gerissen

In diesem Jahr wurden in Bayern vier Nutztiere von Wölfen gerissen - alle in Oberbayern und in Schwaben. Das Wolfsrudel, das im Nationalpark Bayerischer Wald unterwegs ist, hat - soweit bisher bekannt - noch keine Nutztiere in Bayern gerissen.