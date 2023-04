Totes Mädchen in Wunsiedel - Was bisher bekannt ist

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist tot in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel in Oberfranken gefunden worden. Das Entsetzen über den Fall ist groß. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) teilte mit: "Diese schreckliche Tat hat mich zutiefst bestürzt und lässt mich fassungslos zurück." Auch Wunsiedels Zweiter Bürgermeister Manfred Söllner zeigte sich tief betroffen. Bei vielen Bürgern der Stadt habe das zu einem Schockerlebnis geführt, sagte der SPD-Politiker. "Wir können das gar nicht fassen."

Noch laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Was bisher bekannt ist:

Wo wurde die Zehnjährige gefunden?

Am Dienstagmorgen um 8.45 Uhr fanden Angestellte das Mädchen leblos in einem Zimmer der Einrichtung St. Josef in Wunsiedel. Die Zehnjährige war in dieser Einrichtung betreut worden. Ein Notarztteam konnte dann nur noch den Tod des Mädchens feststellen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, aber erst am Mittwoch. Die Polizei sperrte dann das Gelände der Einrichtung weiträumig ab.

Warum informierte die Polizei die Öffentlichkeit erst einen Tag später?

Einerseits gehört es zur Informationspflicht der Polizei, Tötungsdelikte der Öffentlichkeit zeitnah mitzuteilen, um der Gesellschaft zu ermöglichen, Hebel anzusetzen, um geeignete Schutzmaßnahmen gegen Gewalt zu entwickeln. Andererseits liegt es im Ermessen der Polizei, zu entscheiden, wann sie informiert. Eine Verzögerung von einem Tag kann dem Schutz von Opfern, Angehörigen und sensiblen Einrichtungen dienen. Angehörige und Opfer können sich dadurch auch besser vorbereiten angesichts einer schrecklichen Tat. Eine Verzögerung kann auch unter Umständen dazu beitragen, erste Ermittlungen verdeckt durchzuführen, ohne dass zum Beispiel ein Täter aus den Medien erfährt, dass seine Tat entdeckt wurde. Sollte ein Täter auf der Flucht sein, von dem eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht, wird die Polizei umgehend die Öffentlichkeit informieren.

Wurde die Zehnjährige getötet?

Eine erste Obduktion des Leichnams des Mädchens habe nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein "Fremdverschulden" ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Damit kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Die Polizei zumindest geht bislang davon aus, dass das Mädchen getötet wurde.

Was steckt hinter dem Begriff "Fremdverschulden"?

Zunächst nur, dass ein Mensch durch das Einwirken anderer ums Leben kam. Das kann ein Mord sein oder ein Totschlag oder eine Körperverletzung mit Todesfolge. Im letzten Fall wäre der Tod eines anderen Menschen unbeabsichtigt durch eine Handlung verursacht worden, die für sich genommen nicht tödlich sein muss: wenn beispielsweise ein Mensch bei einem Streit geschubst oder geschlagen wird und das Opfer deswegen so unglücklich fällt, dass es sich tödliche Kopfverletzungen zuzieht. Eine fahrlässige Tötung liegt dann vor, wenn jemand durch eine eigene fahrlässige Handlung den Tod eines anderen Menschen verursacht. Dieses Delikt wird häufig nach tödlichen Verkehrsunfällen verfolgt.

Gibt es konkrete Verdächtige?

Bislang offiziell nicht. Die Nachrichtenagentur dpa teilte allerdings am Mittwoch mit, dass zwei Jungen im Alter von elf Jahren und ein 16-Jähriger im Fokus der Ermittler stünden. Die dpa beruft sich dabei auf Sicherheitskreise. Zuvor hatte das die "Bild" berichtet. Demnach gibt es Indizien dafür, dass die drei Jungen am Tod des Mädchens beteiligt waren. Doch die Staatsanwaltschaft widersprach dieser Darstellung, es seien auch keine Verdächtigen in Gewahrsam. Laut dpa befinden sich die zwei Elfjährigen und der 16-Jährige in einer Einrichtung des Jugendschutzes, dpa beruft sich dabei auf Sicherheitskreise. Zum jetzigen Zeitpunkt kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Unfall handelte.

Was ist das für ein Heim, in dem das passiert ist?

Die Facheinrichtung St. Josef ist für junge Menschen und ihre Familien da, die Hilfe zur Erziehung benötigen. In dem Heim sind derzeit 89 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland untergebracht.

Gibt es Unterschiede bei den Ermittlungen, wenn es sich um ein Kind handelt?

Im Grunde genommen kaum. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen laufen ähnlich ab wie bei einem erwachsenen Opfer: Gibt es einen oder mehrere Täter? Das Umfeld des Opfers wird beleuchtet - mit wem hatte es zuletzt Kontakt? Einen wichtigen Unterschied gibt es aber doch: Welche Rolle spielten Erziehungsberechtige, etwa Eltern oder Betreuer?

Wann will die Polizei weitere Infos rausgeben?

Das ist noch nicht bekannt. Derzeit läuft noch die Spurensuche in und außerhalb der Gebäude der Einrichtung. Es müssen Zeugen vernommen werden: Kinder, Jugendliche, Mitarbeiter. Das kann dauern.

Die Polizei richtete eine Sonderkommission ein - unter welchen Umständen tut sie das?

Wenn es bei einem Fall von besonderer Bedeutung innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel zu tun gibt, reicht ein Team von wenigen Ermittlern für eine rasche Aufklärung nicht aus. Müssen sehr viele Zeugen vernommen werden oder gehen nach einem Zeugenaufruf sehr viele Hinweise aus der Bevölkerung ein, die alle abgearbeitet werden müssen, kann eine Sonderkommission den anfallenden Arbeitsaufwand wirksamer und schneller bearbeiten. Die eingebundenen Kräfte sitzen nicht alle in einem Raum, sie arbeiten von ihren üblichen Arbeitsplätzen aus zusammen. Sobald der Ermittlungsaufwand deutlich zurückgegangen ist, wird eine Sonderkommission wieder aufgelöst oder kann in eine kleinere Arbeitsgruppe umgewandelt werden.

Mit Informationen von dpa