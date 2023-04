Totes Mädchen in Wunsiedel: Sexualdelikt "unwahrscheinlich"

Im Fall des toten Mädchens, das in Wunsiedel in einem Kinder- und Jugendhilfezentrum aufgefunden wurde, laufen die Spurensicherungsmaßnahmen in den Räumlichkeiten vor Ort weiter. "Wir gehen derzeit davon aus, dass ein Tötungsdelikt vorliegt, jedoch ein Sexualdelikt nicht ausgeschlossen werden kann, aber für unwahrscheinlich gilt", so Matthias Goers, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof am Vormittag in Wunsiedel auf BR-Anfrage.

Staatsanwaltschaft spricht von "Kontaktpersonen"

Damit weisen Staatsanwaltschaft und auch das Polizeipräsidium Oberfranken Medienspekulationen zurück. Man ermittle in alle Richtungen, auch ein Unfall sei nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich, heißt es von der Polizei. Und die Ermittler weisen auch Medienberichte zurück, wonach drei Kinder in Polizeigewahrsam genommen worden seien. "Wir haben keine beschuldigte Person gehabt oder haben diese im Moment, es gab keine Tatverdächtigen, wir können diese Information nicht betätigen", so Goers weiter. Es war und sei keine Person in polizeilichem Gewahrsam. "Wir haben auch keine Person im Fokus, wir haben Kontaktpersonen", betont der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Wunsiedel: Ermittlungen laufen auch über Osterfeiertage

Momentan werden die Zeugenvernehmungen fortgeführt. Wie viele Kinder und Jugendliche zum Tatzeitpunkt vor Ort waren und noch sind, dazu geben die Ermittler keine Auskunft. Die 40-köpfige Sonderkommission "Park" wird ihre Arbeit auch an den anstehenden Osterfeiertagen fortführen, so der Staatsanwalt weiter. Die Spuren gehen ins Labor und laut Polizei wird es Tage und Wochen dauern, bis alle Spuren letztendlich ausgewertet seien, erklärt Polizeisprecherin Julia Küfner im BR-Interview.