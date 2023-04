Totes Mädchen in Wunsiedel: Krisenstab betreut Kinder

Einen Tag nach Bekanntwerden ermittelt die Polizei weiter im Fall der in einer Kinder- und Jugendhilfe in Wunsiedel aufgefundenen toten Zehnjährigen. Seit 7 Uhr morgens sind die Polizeibeamten dabei wieder im Einsatz, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage von BR24 bestätigte. Demnach werden mitunter weitere Zeuginnen und Zeugen vernommen und Spuren ausgewertet.

Totes Mädchen in Wunsiedel: Krisenstab kümmert sich um Kinder

Der Träger der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel, in der am Dienstag das tote zehnjährigen Mädchen gefunden wurde, will das Geschehen mit Hilfe eines Krisenstabs aufarbeiten. Die Kinder und Jugendlichen aus der Einrichtung benötigen in dieser Situation vertraute Menschen, die sich weiterhin um sie kümmerten, teilte die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg (KJF) am Mittwoch gegenüber der dpa mit. "Sie brauchen das Angebot, alle Fragen stellen zu können, die sie haben, und sie brauchen kind- und altersgerechte Antworten."

Familienministerin reist nach Wunsiedel

Bayerns Familien- und Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) wird derweil am Donnerstag nach Wunsiedel reisen und vor Ort ihre Anteilnahme aussprechen. Den Tod der Zehnjährigen nannte die Ministerin in einer Mitteilung an die Presse einen unglaublich schmerzhaften Verlust "für uns alle". "Ich bin erschüttert", so Scharf. Sie sei in Gedanken bei den Angehörigen, denen sie ihr tiefes Mitgefühl aussprach. Sie forderte, offene Fragen zügig aufzuklären und die Hintergründe und Motive zur Tat zu ermitteln.

Zehnjährige tot in Kinderheim aufgefunden

Das Mädchen war am Dienstagmorgen von Angestellten gegen 8.45 Uhr leblos in einem Zimmer der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung aufgefunden worden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können. Der Fundort sei auch der Tatort, hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärt. Für den Fall wurde eine eigene Sonderkommission, die Soko "Park", gegründet.