Totes Mädchen auf der A3: Ermittler untersuchen Fahrzeugsplitter

Im Fall der toten 15-Jährigen auf der A3 bei Schwarzach im Kreis Straubing-Bogen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Untersucht werden aktuell Kunststoffteile, die in der Nähe der Leiche gefunden wurden. Es könne sich um Fahrzeugteile handeln, die bei einem möglichen Zusammenstoß abgesplittert sind, so ein Polizeisprecher auf BR-Nachfrage. Zeugenhinweise seien noch keine bei der Polizei eingegangen, heißt es.

Obduktion des Mädchens findet morgen statt

Ob die Fahrzeugsplitter etwas mit dem Fall zu tun haben, ist noch nicht bewiesen. Unklar ist auch, welche Art von Fahrzeug in einen möglichen Unfall verwickelt gewesen sein könnte. Hergang und Hintergründe sind noch völlig offen - die Polizei ermittele in alle Richtungen, heißt es. Die Leiche der 15-Jährigen wird morgen obduziert. Eventuell gibt es dann neue Erkenntnisse.

A3 bei Ausfahrt Schwarzach gründlich abgesucht

In der Nacht zum Samstag hatten Autofahrer die Jugendliche leblos auf der A3 nahe der Ausfahrt Schwarzach entdeckt. Nach ersten Ermittlungen wurde sie womöglich von einem Fahrzeug erfasst. Noch in der Nacht suchten Polizeibeamte das Gelände um den Fundort ab. Die A3 in Richtung Passau war dazu stundenlang gesperrt. Bei einer weiteren Suche am Samstag unterstützte ein Polizeihubschrauber die Beamten. Dabei wurden die Gegenstände gefunden, die mit dem Unglück in Zusammenhang stehen könnten.

Kleinste Beobachtungen können weiterhelfen

Die Ermittler arbeiten bei der Fahndung nach einem möglichen Unfallfahrzeug mit der österreichischen Polizei zusammen. Um Zeugenhinweise wird weiterhin dringend gebeten. Die Verkehrspolizei Deggendorf sucht Personen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen den Anschlussstellen Schwarzach und Bogen einen Unfall beobachtet oder einen möglichen Zusammenstoß bemerkt haben. Außerdem können Hinweise zu Fahrzeugen auf oder neben der Fahrbahn von Bedeutung sein. Auch wer in diesem Bereich der Autobahn zwischen 23.30 Uhr und 00.45 Uhr Personen gesehen hat, soll sich bitte mit der Verkehrspolizei Deggendorf unter der Nummer 0991/3896-0 in Verbindung setzen.