Totes Kalb bei Leuchtenberg: Es war wohl wieder ein Wolf

Für den Tod eines Kalbs Ende Mai bei Leuchtenberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist höchstwahrscheinlich ein Wolf verantwortlich. Das bestätigte am Freitag Hans Lehner, Wolfs-Experte des Landesamts für Umwelt in Weiden dem Bayerischen Rundfunk.

Kalb wahrscheinlich von Wolf gerissen

Dass das Kalb, das mit mehreren Rindern auf einer Koppel war, Opfer eines Wolfs wurde, ist zwar wahrscheinlich. Mit Sicherheit lässt sich das jedoch wegen des Zustands des Kadavers nicht sagen. Zeugen haben berichtet, dass das Kalb am selben Tag noch lebte. Die Weide, auf der die Rinder grasten, war laut dem Experten durch einen Elektrozaun und Stacheldraht gesichert. Trotzdem konnte der Wolf offenbar in die Koppel eindringen.

Fälle mit Wölfen häufen sich

Die Vorfälle im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, bei denen Wölfe im Zusammenhang mit toten oder getöteten Weidetieren in Verbindung standen, hätten sich zuletzt gehäuft, so Hans Lehner. Anfang Mai hatte ein Wolf 13 Schafe im Gebiet des Manteler Forsts gerissen. Dabei handelte es sich laut dem Landesamt für Umwelt um einen bisher noch nicht bekannten männlichen Wolf. Er sei nicht mit den Wolfsrudeln des Manteler oder Veldensteiner Forsts verwandt.

Beim jüngsten Riss des Kalbs in Leuchtenberg ist die Individualisierung noch nicht abgeschlossen. Interessant dürfte laut dem Wolfs-Experten aber sein, ob es sich bei dem verantwortlichen Wolf um das gleiche Tier handelt, das auch die Schafe bei Mantel Anfang Mai gerissen hat.

Schutzzäune werden zu bis zu 100 Prozent gefördert

Das Landesamt für Umwelt rät allen Nutztierhaltern der Region, ihre Tiere mit Zäunen vor Wölfen zu schützen. Solche Zäune fördert der Freistaat bis zu 100 Prozent. Zudem können Nutztierhalter Ausgleichszahlungen durch den Freistaat Bayern beantragen, sofern sich ihre Weiden in Gebieten mit dauerhaft standorttreuen Wölfen befinden.