Totes Ehepaar in Eggenfelden: Keine Gewalt durch Dritte

Das Ehepaar, das am Sonntag tot in im Bereich des Mertsees bei Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) gefunden wurde, ist wohl nicht durch Gewalteinwirkung durch Dritte ums Leben gekommen. Das hat laut Polizei die Obduktion ergeben. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Montagnachmittag mitgeteilt hat, konnte zunächst ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden.

Mann tötete wohl zunächst Ehefrau und dann sich selbst

Nun gehen Polizei und Staatsanwaltschaft aber davon aus, dass zunächst der 60-jährige Ehemann seine 53-jährige Frau getötet und anschließend sich selbst das Leben genommen hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Bezüglich des Motivs gehen die Ermittler von familiären Problemen aus. Keine Angaben machte die Polizei darüber, wie die beiden genau ums Leben kamen.

Sohn hatte seine Eltern als vermisst gemeldet

Das Paar war am Sonntag tot in einem Zulauf des Mertsees in Eggenfelden entdeckt worden, nachdem es der Sohn als vermisst gemeldet hatte. Sie waren von einem Spaziergang am Samstag nicht wieder zurückgekehrt.